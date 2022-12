Fotbalista Michal Lukeš, který má celou akci pod svými křídly, přišel s charitativní myšlenkou. Proto se letos v Klatovech bude hrát pro paní Petru Ondrejkovou, která od svých dvaceti let trpí roztroušenou sklerózou.

OBRAZEM: Padesátiny fotbalového Mochtína. Vzpomínalo se, bilancovalo a oceňovalo

Peníze, které se na Silvestra na UMT Klatovy vyberou, poputují na konto silné ženy, která s nemocí bojuje už téměř tři desítky let, a která ji značně komplikuje život. „Vybírat se bude v kabině mezi hráči, z dobrovolného vstupného a hlavním sponzorem akce by měl být pan Košan a jeho firmy Madruzzo a myčka Kärcher v Klatovech. Pro případné další sponzory můžeme nabídnout permanentku na utkání a místo na naší umělce ve VIP sekci, kde se bude podávat teplý čaj s rumem. Snad se nám vyvede počasí jako minulý rok a podaří se nám vybrat co nejvíce peněz," uvedl za klub fotbalista Martin Janda.

I letos se navíc na trávníku bude na co koukat. Svou účast přislíbila celá řada skvělých hráčů. Ať už těch, kteří v současnosti oblékají dres SK Klatovy 1898 nebo klub dříve reprezentovali. Chybět by neměl například mladý útočník prvoligového SK Dynamo České Budějovice Daniel Hais, kapitán a legenda třetiligových Domažlic Petr Mužík, ale namátkově také Antonín Presl, Milan Mészáros, Jaroslav Rojík, Jan Herman, Martin Kulhánek, Michal Hoffmann, Michal Čadek, Karel Šlechta, nebo i předseda klubu Jindřich Sojka starší.

Přijďte se bavit fotbalem, ale hlavně přijďte podpořit dobrou věc. Přispět můžete nejen na samotné akci, ale také na stránkách www.donio.cz, kde se dočtete celý příběh statečné bojovnice Petry Ondrejkové. Tak dorazte! Na umělé trávě v Klatovech se na Silvestra začíná ve 13 hodin.

FOTO: Děvčata z klatovské skupiny DIAMOND DANCE si vytančila zlato a dvě stříbra