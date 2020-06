„Petřín hraje výborný fotbal a opírá se o mladé kluky. Celkově asi o ten jeden gól vyhrál zaslouženě, ale i my jsme předvedli dobrý výkon, za který se nemusíme stydět,“ poznamenal trenér klatovských fotbalistů.

Zatímco páteční utkání skončilo těsnou porážkou, nedělní přípravný duel s Holýšovem Klatovy na domácí půdě vyhrály hladce 3:1.

„Oproti zápasu s Petřínem jsme trošku pozměnili sestavu a jsem rád, že kluci, kteří nastoupili, obstáli. Vyhráli jsme a utkání nám dalo přesně to, co jsme si od něj slibovali. Když to vezmu celkově, oba zápasy byly úplně jiné než předchozí vystoupení na Doubravce, které jsme prohráli 2:5. Tam to byl fakt propadák. Jsem rád, že si kluci uvědomili, že bez bojovnosti a zodpovědnosti to nepůjde,“ doplnil hodnocení trenér Hoffmann.