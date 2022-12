Unikátní dokument Fenomén Jiskra, který je věnovaný historii domažlické Jiskry, zhlédlo v domažlickém kině Čakan během pondělního odpoledne a večera téměř pět set lidí. Byli mezi nimi pamětníci i fotbalové naděje. Všichni do jednoho odcházeli nadšeni.

Někteří z nich se při vzpomínkách neubránili dojetí.

Za tím, aby se mohl téměř dvouhodinový dokument promítat na stříbrném plátně, je spousta mravenčí práce, ale výsledek stojí za to.

„Během natáčení jsme poznali několik generací domažlických fotbalistů, vyzpovídali jsme dvaapadesát respondentů. Natočili jsme více než pět tera dat, prozkoumali jsme přes třicet kilogramů materiálu,“ prozradila producentka tohoto dokumentu Jana Stork na pondělní slavnostní premiéře.

„Bez toho by dokument nevznikl, ale je tady jeden člověk, bez kterého by to vůbec nešlo,“ vyzvala k sobě před přítomné diváky Jaroslava Ticháčka, prezidenta fotbalové Jiskry Domažlice.

Právě on je hlavní hybnou silou druhého nejúspěšnějšího oddílu v Plzeňském kraji, který se vytáhl z krajského přeboru až na špici třetí nejvyšší soutěže. A samozřejmě že klubový boss stál i za nápadem natočit dokument Fenomén Jiskra.

„Jsem dojatý,“ přiznal Jaroslav Ticháček na slavnostní premiéře. „Když se podívám do sálu, vidím tady celé generace fotbalistů, kteří provázeli můj život. Nejen jim je určený tento dokument,“ pokračoval prezident domažlické Jiskry.

To už měl za sebou promítání pro děti a jejich rodiče. Fotbalové naděje jsou budoucností Jiskry Domažlice. Klubu, který vznikl v roce 1908, a příští rok tak oslaví 115. výročí založení.

„Ve vesmíru je 114 let hrozně krátká doba, ale ve fotbalovém životě je to dlouhý čas. Provázela ho spousta vítězství a radosti, ale také porážek, potu a zklamání,“ doplnil Ticháček.

Na premiéru přišly i největší postavy z historie domažlického fotbalu v čele s legendárním Ladislavem Pelnářem, chybět samozřejmě nemohl ani trenér Zdeněk Michálek, který byl u postupu do ČFL, nebo jeho kolega Jaromír Mysliveček a pozdější kouč Stanislav Purkart. Přišli i hráči současného kádru v čele s trenérem Pavlem Vaiglem a největší hvězdou týmu Davidem Limberským.

V publiku byl domažlický odchovanec Martin Ticháček, který momentálně působí jako trenér gólmanů pražské Sparty, nebo další rodák, bývalý rozhodčí Pavel Královec.

Ti všichni byli zvědaví na pohled do historie Jiskry, která nemá mezi třetiligovými kluby obdobu, a odcházeli navýsost spokojení.

„Myslím, že málokterý klub by dokázal takový projekt dotáhnout. Bylo to moc hezké,“ řekl Zdeněk Michálek, jenž s týmem postoupil do třetí ligy. „Byla tady skvělá parta, s klukama jsem výborně vycházel. S většinou z nich jsem v kontaktu dodnes,“ připomněl kouč.

„Moc se mi to líbilo,“ hlásil nadšeně i další z bývalých trenérů Stanislav Purkart, který z působení v Domažlicích nejraději vzpomíná na to, jak třikrát v řadě s Jiskrou postoupil do osmifinále Českého poháru. „A dokonce jsme i vyhráli v Teplicích, i když jsme předtím doma padli,“ zavzpomínal Purkart, který teď vede v ČFL konkurenční Přeštice.

A zblízka tak sleduje, jak domažlická Jiskra usiluje o postup do druhé ligy. Třeba brzy přibude další milník?

Milníky klubu

1908 – vznik SK Šumava, prvního fotbalového klubu v Domažlicích

1912 – vznik SK Sněhaři, ale velkým nedostatkem bylo, že ani jeden z nich neměl vlastní hřiště, používali jízdárnu

1930 – SK Šumava otevřela vlastní hřiště na Habeši (za úředním domem)

1939 – se oba kluby spojily v SK Domažlice, po únoru 1948 byly sloučeny do Sokola

1953 – přejmenování na Jiskru, mužstvo hrálo soutěže od I. B třídy až po krajský přebor.

2007 – vítězství v krajském přeboru a postup do divize

2011 – postup do České fotbalové ligy (třetí liga)

Pozn.: v letech 1960-1989 byly v Domažlicích i dva vojenské oddíly VTJ Dukla a Rudá Hvězda