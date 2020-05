V Žilině patřili mezi třináct hráčů, kteří dostali výpověď. „Zareagovali jsme na situaci, která nastala v Žilině. Jsem rád, že můžeme v našem kádru přivítat hned dva nesmírně kvalitní fotbalisty. Miro Káčer i Filip Kaša patřili k oporám týmu,“ uvedl k transferu generální manažer klubu Adolf Šádek.

Oba fotbalisty také velmi dobře zná současný plzeňský kouč Adrian Guľa, který je vedl už v sezoně 2016/2017, která byla pro Žilinu mistrovská.

„I to byl důležitý faktor během jednání. Věřím, že oba budou posilami pro náš již tak velmi kvalitní kádr,“ doplnil Šádek, který věří, že budou pro klub přínosem.

A podobně se na jejich příchod dívá i trenér Viktorie. „Jejich typologie by nám mohla do týmu přinést to, co je potřebné,“ uvedl Adrian Guľa na klubovém webu.

A hned se pokusil oba nové hráče charakterizovat. „Filip má velmi dobré fyzické a rychlostní parametry. V kombinaci s našimi výbornými hráči věříme, že by to směrem do budoucnosti mohl být hodně zajímavý přínos,“ řekl o Kašovi.

Káčer byl již delší dobu klíčovou postavou Žiliny. „Miro je velmi pracovitý, má velký akční rádius, je dostatečně rychlý. Na svůj věk je i mimořádně zkušený,“ prozradil o Káčerovi, kterého však v listopadu 2015 jako trenér Žiliny přeřadil z disciplinárních důvodů do béčka.

Jenže Káčer pak šel do sebe, v následující sezoně přispěl k titulu a v té poslední byl dokonce kapitánem. „Jejich charakter i mentalitu znám a pevně věřím, že do kabiny zapadnou,“ doplnil slovenský kouč Viktorie.

Pro oba fotbalisty je angažmá v Plzni novou výzvou. „Plzeň je velký klub evropských parametrů, který mě může v kariéře dále posunout. Doufám, že pomůžu k tomu, abychom hráli evropské poháry a samozřejmě získali i titul v domácí soutěži,“ prohlásil v útrobách plzeňského stadionu Miroslav Káčer, o kterého byl podle jeho agenta Karola Kisela zájem i jinde v zahraničí.

Podobně na tom byl i Kaša. „Jsem strašně rád, že se mohu posunout zase o level výš. Viktorka má vysoké ambice. Přišel jsem udělat maximum pro tým, chci se prosadit do základu a být prospěšný týmu,“ uvedl Kaša.

„Rozhodlo rychlé a seriózní jednání generálního manažera Adolfa Šádka a osobnost trenéra Adriana Guľy,“ shrnul důvody transferu Kašův zástupce David Nehoda z agentury Nehoda Sport.

Titul a působení v Žilině není to jediné, co mají společného. Oba mají zkušenosti z evropských pohárů. Kaša dokonce v odvetě 2. předkola Ligy mistrů 2017/18 vstřelil v odvetě proti dánskému FC Kodaň vítězný gól na 2:1. Ale doma Žilina prohrála 1:3. V tom zápase byl Káčer po hodině hry po druhé žluté kartě vyloučen.

Oba byli před třemi lety na ME do 21 let v Polsku. Kaša byl v českém výběru a Káčer v tom slovenském na poslední chvíli nahradil zraněného Jakuba Hromadu, který tehdy zrovna končil angažmá v plzeňské Viktorii. Teď se tady zkusí prosadit právě Kaša s Káčerem.

FILIP KAŠA

Narozen: 1. 1. 1994 v Ostravě. V tamním Baníku také začínal svoji fotbalovou kariéru. V první lize debutoval 8. března 2014 s Příbramí (1:1).

První ligovou branku vstřelil 5. května 2014 Olomouci (3:2). V červenci 2016 přestoupil do slovenského MŠK Žilina, s nímž získal v roce 2017 titul. V české lize odehrál 47 zápasů, v nichž vstřelil jediný gól. Na Slovensku si připsal 92 ligových startů a jedenáct gólů.

MIROSLAV KÁČER

Narozen: 2. února 1996 v Žilině. Je odchovancem zdejší vyhlášené mládežnické akademie, kde začal v 17 letech hrát nejvyšší soutěž. A je nejmladším střelcem v její historii. Po sezoně 2016/2017 slavil se Žilinou slovenský titul. V lednu 2017 jej trenér Ján Kozák nominoval poprvé do slovenské reprezentace, nastoupil proti Ugandě a Švédsku. Ve slovenské lize odehrál 184 zápasů a dal 32 branek.