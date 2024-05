Slávisté měli raketový vstup do zápasu. Mnozí ještě čekali frontu na pivo a klobásu, zatímco Ladislav Obermajer už v první minutě hry otevřel skóre. Jenomže neuběhly ani dvě minuty a bylo srovnáno. To, když se domácí Martin Macháček prosadil z nařízené penalty. Divoký úvod neustal ani pak, v deváté minutě vrátil Jesenici vedení mladíček Václav Bradáč, ale o sto dvacet vteřin později vyrovnal Ondřej Štika. Ten se prosadil i ve čtyřiadvacáté minuty a Křivsoudovští v zápase poprvé vedli.

„Od úvodního hvizdu naše ofenziva fungovala dobře, vytvářeli jsme si dostatek příležitostí, ale směrem dozadu to bylo špatné. Vypadalo to jakoby celá obrana přijela na zápas až ve třicáté minutě," žehral trenér Jesenice Pavel Zdanovec nad místy tragickou defenzivou svého týmu.

Ve zbytku prvního poločasu už ani jeden z brankářů žádný míč ze své sítě nelovil, a tak ke třem bodům měl blíž poněkud překvapivě Křivsoudov. Jenomže ten se ve druhém poločase neprosadil, naopak to byli Jeseničtí, kteří otevřeli gólová stavidla. V 50. minutě srovnal špílmachr Tomáš Kuchta a v rozmezí 70. a 71. minuty se dvakrát prosadil šutér Dominik Novotný. Konečnou podobu výsledku pak dal minutu před koncem Antonín Novák, jenž upravil skóre na konečných 6:3 z pohledu áčka fotbalové Slavie.

„O přestávce jsme si v kabině vyjasnili pár věcí a utkání se nám podařilo otočit," kvitoval trenér jesenických fotbalistů s tím, že uklidnění definitivně nastalo po dvou slepených brankách Dominika Novotného. „Zápasy na půdě posledních týmů mohou být často zrádné a první poločas nám to jasně ukázal. Druhá část už ale byla z naší strany lepší a zaslouženě přišel obrat," poznamenal na závěr.

Jeseničtí fotbalisté tak po matném startu jarní části sezony pomalu, ale jistě nabírají dech, a i když jim defenziva ani nyní příliš nefunguje, zápasy dokážou dovést k vítězství. Teď by to ovšem chtělo potvrdit i v sobotu, kdy Slavii od 17 hodin čeká boj na hřišti Sázavy, která pětkrát v řadě vůbec nebodovala. Na to se ale trenér Pavel Zdanovec ani očkem nekouká. „Pokud chceme v tomto zápase uspět, budeme muset podat maximální výkon již od první minuty a vyvarovat se zbytečných chyb," uvědomuje si ostřílený stratég.

