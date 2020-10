Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili ve 3. předkole Evropské ligy SønderjyskE 3:0.

Dánský soupeř sice kousal, v úvodu byl i nebezpečnější, ale zhruba po půlhodině hry převzali otěže zápasu plzeňští fotbalisté. „Soupeř mě překvapil, hrál dobře, napadali nás. Potřebovali jsme dát první gól, naštěstí se to povedlo,“ říkal útočník Zdeněk Ondrášek. „Dík patří i fanouškům, kteří byli slyšet. Nebylo tady ticho,“ potěšilo ho.

K oběma gólům viktoriánů v první půli však pomohly obrovské chyby soupeře. Nejprve neudržel gólman centr a přišla penalta, kterou Ondrášek proměnil. Pak pro změnu zaváhali stopeři Dánů a Ba Loua zvyšoval na 2:0.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

První velkou šanci zápasu měli ale hosté, v osmé minutě si naběhl Jacobsen mezi plzeňské zadáky a po přihrávce od Hassana se řítil sám na gólmana Hrušku. Ten včas vyběhl, ale při odkopu napálil míč jen do soupeře a před prázdnou brankou pak zachraňoval kapitán Brabec.

Na druhé straně to zkoušel Ba Loua, ale na Ondráška byl míč až příliš dlouhý. Kapitán hostů Absalosen pak v 17. minutě z úhlu pálil jen do brankáře Hrušky. A pak zahrozili i viktoriáni, Kopic sice šanci na brejk nevyužil, ale přihrál za šestnáctku Čermákovi, který pálil bez přípravy nad.

Na druhé straně domácího gólmana pořádně vystrašil centr Dal Hendeho, který mířil do branky. Ze strany domácích to nebyla žádná ofenzivní podívaná, ale po půlhodině hry měli obrovskou šanci skórovat. Jenže Kopic po závaru ve vápně trefil jen tyč a Ondrášek z dorážky napálil míč do australského gólmana Thomase. Ten chvilku na to neudržel centr Ba Louy a po zákroku Absalonsena na Brabce kopali domácí penaltu. Tu posila ze zámoří Ondrášek bezpečně proměnil – 1:0.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Ve 38. minutě zblokoval nebezpečnou hlavičku plzeňského útočníka Kanstrup. Ale tři minuty na to bylo v Doosan Areně veseleji, Kopic využil chyby v defenzivě hostů, i když jeho kličku ještě gólman Thomas vystihl, Ba Loua poslal míč nekompromisně do sítě – 2:0. A hrstka fanoušků před stadionem, která svůj tým neúnavně povzbuzovala, mohla začít slavit.

V nástupu do druhé půle přidali viktoriáni pojistku, v 51. minutě napálil už podruhé v zápase Kopic tyč a Káčer z dorážky uklidil míč do sítě – 3:0. „Ten třetí gól nás uklidnil, protože za stavu 2:0 se mohlo stát cokoli,“ říkal plzeňský záložník Jan Kopic.

Ve zbytku zápasu už si viktoriáni pohlídali pohodový postup do play-off Evropské ligy. V něm nastoupí 1. října na hřišti lepšího z dvojice Beer Ševa (Izr.) – Motherwell (Sk.). Tento zápas se hraje aktuálně ještě hraje. „Tohle je teprve ten první krok, my potřebujeme udělat za týden ještě druhý,“ připomněl Jan Kopic, že se teprve bude rozhodovat o úspěchu.

Plzeň – SønderjyskE 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 35. Ondrášek (pen.), 41. Ba Loua, 51. Káčer. ŽK: Absalonsen, Ekani, Bah. Rozhodčí: Rumsas – Radius, Šimenas (Litva). Bez diváků.

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Brabec, Limberský – Káčer, Kalvach – Ba Loua (70. Kayamba), Čermák (90. Bucha), Kopic – Ondrášek (79. Beauguel).

SønderjyskE: Lawrence – Banggaard, Kanstrup, Gartenmann – Bah, Albæk (72. Frederiksen), Mpindi Ekani, Dal Hende – Hassan (30. Eskesen), Absalonsen(74. Wright) – Jacobsen.