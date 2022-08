Přestože mohou Západočeši v zápase jedině překvapit, předem neházejí flintu do žita. „Bude to další svátek v Klatovech. Přijede profesionální tým, a to jsou zápasy za odměnu pro nás i pro fanoušky. Recept na soupeře určitě vymyslí trenér, který bude chtít svého bývalého zaměstnavatele potrápit. Já bych si přál, abychom vydrželi dlouho bez obdržené branky. Protože to pak soupeře vždycky trošku znejistí, chytí se diváci a pak se může stát cokoliv. Rozhodně do zápasu nejdeme s předem poraženeckou náladou, i když víme, že jednoznačným favoritem je Příbram,“ uvědomuje si zkušený klatovský fotbalista Martin Janda, který shodou okolností proměněnou penaltou rozhodl o víkendovém vítězství ve druhém divizním kol nad Tochovicemi (2:1).