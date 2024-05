PODÍVEJTE SE: Vyrovnaný mač mezi dorostenkami Plzně a Hradce rozhodly až penalty

/FOTOGALERIE/ Nedělní utkání 3. kola sestupové nadstavby 1. ligy dorostenek do 18 let mezi domácí Viktorií Plzeň a Hradcem Králové nabídlo vyrovnanou podívanou. Východočešky po brance Terezy Kožíškové vedly 1:0, ale Plzeňanky dokázaly zásluhou trefy Denisy Rancové tři minuty před koncem srovnat. O osudu utkání tak rozhodovaly penalty, v nichž byly úspěšnější fotbalistky Hradce Králové. I přes to Viktoriánky drží v tabulce své nadstavby první místo o bod před Lokomotivou Brno H.H. Třetí Baník Ostrava už ztrácí poměrně propastných třináct bodů.

