/FOTOGALERIE, OHLASY/ Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 odehráli v sobotu večer na domácím hřišti první přátelské utkání v letní přípravě na novou sezonu. Na ikonický Rozvoj si pozvali Radnice a soupeře z krajského přeboru nakonec před svými fanoušky porazili vysoko 7:1.

Letní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Sokol Radnice (červení) 7:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Ale přestože výsledek hovoří jasnou řečí, na hřišti to až tak jednoznačné nebylo. „Výsledek je výrazný, ale když jdeme za zápas osmkrát sami na bránu a neproměníme, nemůžeme se ničemu divit," posteskl si radnický trenér Pavel Aubrecht, který měl k dispozici oproti nominaci pouze třináctku statečných.

„A to byl průšvih, protože v ohromném vedru hráčům rychle ubývaly síly," poukázal zkušený kouč na to, že utkání se hrálo v nejteplejším dni tohoto roku. Aubrecht jinak ocenil i výkon domácího týmu, který vede nový trenér Matěj Spěváček. „Klatovy si svou kvalitní kombinací a efektivitou v zakončení zápas de facto udělaly podle svého," doplnil sedmapadesátiletý kouč k zápasu.

Zápas Deníku zhodnotil také mladý trenér Klatov Matěj Spěváček. „Výsledek je na první utkání vynikající, to rozhodně, ale celkový dojem kazí práce do defenzivy, která nebyla vůbec dobrá," narážel Spěváček na to, o čem už hovořil i jeho protějšek na lavičce Radnice Pavel Aubrecht.

„Soupeře jsme pustili do několika samostatných úniků, to se nám nesmí stávat, na to se musíme zaměřit," má jasno devětadvacetiletý kouč. A z čeho podle něj gigantické díry v obraně plynuly? „Kvůli naší lenosti, po jednoduchých ztrátách i pomalém přepínání z ofenzivy směrem dozadu," vysvětlil kouč.

Letní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Sokol Radnice 7:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Radnice hrají další přípravné utkání v pátek od 18.30 hodin doma proti ČLU Beroun, fotbalisté Klatov hrají ve středu v Sušici (od 18 hodin) a v sobotu před svými fanoušky proti Holýšovu (10.15), který nově vede trenér Dejmek.

