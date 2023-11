O dvě minuty později se v dobrém světle ukázal znovu jednadvacetiletý borec s šestnáctkou na zádech, který si pohrál s obranou soupeře jako nedospělá kočka s neposedným klubíčkem, a předložil míč Sebastianovi Karasovi před zívající bránu – 2:0. Vítězství Jesenice pak pečetil střídající Kul'ha.

III. třída Praha-západ, skupina A, 12. kolo: SK Slavia Jesenice B - SK Rapid Psáry B 3:0 (0:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Byl to pro nás speciální zápas. Je to přece jen derby a chtěli jsme ho vyhrát. Soupeři jsme toho moc nedovolili a většinu hry jsme kontrolovali míč my. Dlouho jsme se ovšem nemohli prosadit, nicméně když jsme dali ve druhém poločase první gól, chytli jsme se i v tomto směru. Teď už se musíme soustředit na závěr podzimní části a skončit v tabulce co nejlépe,“ pronesl gólman Jesenice Vojtěch Blažek, jenž ke třem bodům přispěl čistým kontem.

Po deseti odehraných kolech aktuální sezony se béčko Slavie nachází v tabulce na pátém místě s tím, že na třetí rezervu Dolních Břežan ztrácí pouhé tři body. V příštím kole se Jeseničtí představí v Průhonicích, kde si to rozdají s místní zálohou. Tento souboj je na programu v neděli s výkopem ve 14.30 hodin.

SK Slavia Jesenice B – SK Rapid Psáry B 3:0

Poločas: 0:0. Branky: 57. Štěpánek, 59. Karas, 79. Kul'ha. Rozhodčí: Kratochvíl – Škrabal (laik), Balouš (laik). ŽK: 0:0. Diváci: 69. Sestava SK Slavia Jesenice B: Blažek – Rak, Kubec, Ondrák (82. Ilčyšyn), Bureš, Kolář, D. Novotný (48. Mareček), Potočník (46. Novák), Bradáč (46. Karas, 69. Kul'ha), R. Kuchta, Štěpánek. Trenér: Pavel Zdanovec. Sestava SK Rapid Psáry B: Horký – Skřivan, Dvořák, Fleišer, Vondra, Brož (80. O´Connor), Petr (46. Belia), Mathauser (46. Ženatý), Černoch, Vrkoč, Djebar. Trenér: Luděk Horký.

