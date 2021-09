„Tento zápas je náš největší dárek, je to největší událost oslav,“ uvedl nadšený předseda TJ Start Luby Radek Pikhart.

Domácí do utkání proti Sigi Teamu nasadili nejen hráče z aktuální jedenáctky hrající I. A třídu, ale zejména hráče, kteří lubský dres oblékali v minulosti a dokázali vykopat krajský přebor.

Ladislav Vízek se proháněl po trávníku v Lubech.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Hosté ale prokázali, že fotbal nikdo z nich hrát nezapomněl (ostatně např. sparťanská legenda Jiří Novotný ještě v 51 letech hraje pravidelně 3. ligu v Rakovníku), navíc je podpořil velmi dobrým výkonem gólman Jaroslav Beláň, který momentálně působí jako trenér brankářů ve Viktorii Plzeň.

Kapituloval jen jednou, naopak hosté se trefili třikrát, a radovali se tak z výhry v zápase, který měl i jednu úsměvnou chvíli. Když se totiž rozhodčí o přestávce zapomněli v šatnách, začaly oba týmy druhou půli bez nich a sudí tak naskočili do již rozjetého poločasu. I to ukázalo, jak si hráči na obou stranách fotbal, navíc před sedm sty diváky, užívají.

Bývalý ligový fotbalista Václav Koloušek.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Já to zbožňuji. Mám VIP možnost zahrát si s takovými fotbalisty, takovými legendami. Tady na rozdíl třeba od Amfory, kde občas také hraji, se hraje opravdu fotbal. My si na jednu stranu užíváme skvělou atmosféru takovýchto oslav, na druhou je to ale opravdu fotbal,“ pochvaloval si Tofi.

V Lubech se objevil i herec a zpěvák Sagvan Tofi.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Jsme rádi, že na to hřiště vůbec můžeme vlézt. Je to propagační fotbal a tak k němu také přistupujeme. Není rozhodující výsledek, ale aby se diváci pobavili a pobavili jsme se i my, měli jsme z toho radost,“ řekl Antonín Panenka, který se označil za aktivního důchodce.

„Sport mi přináší potěšení, dostanu se mezi lidi a je důležité být aktivní, aby člověk nezamrzl,“ vysvětlil a vyjádřil se i k letošnímu účinkování českých týmů v evropských pohárech: „Letos to nebyla žádná sláva. Jablonec překvapil, Sparta je alespoň v Evropské lize, ale třeba od Slavie jsme určitě čekali víc. Letos jí to bohužel nevyšlo, ale v minulých letech rozhodně udělala dobré jméno.“

Do Lubů dorazil i Antonín Panenka.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Oslavami devadesátky ale lubské aktivity nekončí. „Už máme vykolíkované hřiště na umělou trávu. Doufám, že rozhodnutí o dotaci už je na spadnutí. Letos už to sice nestihneme, ale příští rok v zimě už bychom tu chtěli trénovat. To je asi to nejdůležitější, ale máme i spoustu dalších plánů. Potřebujeme přistavět kabiny, protože se tam nevejdeme. A hlavně se věnovat mládeži, abychom stále produkovali fotbalisty do dospělých kategorií, i když je to těžké je tam dotáhnout, obzvláště za covidu,“ uzavřel předseda oddílu Radek Pikhart.

TJ Start Luby - Sigi Team 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 47. Voráček – 5. Fořt, 14. Ježek, 39. Vlasák. Rozhodčí: Strolený – Bína, Petrželka. Diváci: 700. TJ Start Luby: Kalaš, Kodeš, Hromada – K. Křížek st., Juřina, Švec, Vejskal, Turner, Heřman, Blohmann, Hradecký, Smolík, Koželuh, Sydorenko, Šůs, Cole, Baštář, Voráč, Voráček. Sigi Team: Beláň, Voříšek, Vágner, Vlasák, Hartig, Novotný, Vízek, Panenka, Otepka, Siegl, Ježek, Fořt, Tofi, Koloušek.