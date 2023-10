FOTO: Jesenice přejela poslední Křivsoudov a slaví páté vítězství v řadě

Na první branku tak museli diváci čekat až do 64. minuty, kdy se prosadil hostující Michal Švimberský. K jeho smůle však překonal vlastního gólmana Mikuláše Dvořáčka. „Do druhé půle jsme skočili už s větší motivací zvítězit. Hru jsme proložili mladšími kluky z dorostu, kteří nám pomohli,“ ocenil Potočník přínos benjamínků a zmínil i brankáře Svatopluka Melichárka, který mezi tři tyče naskočil do druhé půle. „Odchytal skvělý zápas,“ chválil Potočník.

III. třída okresu Praha-západ, skupina A, 11. kolo: SK Slavia Jesenice B - Sokol Zvole 2:0 (0:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

A byl to právě devatenáctiletý muž s desítkou na zádech, jenž v 67. minutě přidal druhou branku jesenického béčka, kterou přinesl týmu uklidnění. „Ve druhé půli se nám povedlo vstřelit první gól, díky čemuž se hra více otevřela. Pár minut poté se podařit skórovat i mně, po asistenci Pítrse (Kryštof Pitter), za což mu děkuji,“ pokračoval odchovanec domácího klubu. „Utkání jsme potom dohráli v klidu s míčem na svých kopačkách, ale do příště to chce určitě lepší kombinace a rychlejší přesun z obrany do útoku a obráceně,“ má jasno.

Béčko Jesenice se po víkendové výhře, která byla už pátou v sezoně, nachází na šestém místě tabulky se ztrátou pouhých tří bodů na třetí zálohu Dolních Břežan. „Získali jsme teď doma důležité tři body, tudíž jsme se udrželi v horní polovině tabulky. Pevně věřím, že formu z posledních dvou zápasů přeneseme i do zbytku podzimu,“ vyslovil Patrik Potočník na závěr svoje přání. Nejbližší utkání čeká rezervu Slavie opět doma. Konkrétně v neděli od 15.30 hodin, kdy modrobílí vyzvou v třaskavém a pikantním derby béčko Rapidu Psáry.

