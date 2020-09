Kubo, gratuluji k hattricku. Nejprve nám ale řekněte, jak zápas s Nepomukem probíhal z vašeho pohledu?

Věděli jsme, že Nepomuk je silný soupeř, který je důrazný v osobních soubojích a má rychlé mladé hráče. Snažili jsme hrát svoji hru, ale zároveň zamezit protiútokům soupeře. Myslím si, že tato taktika byla nakonec úspěšná. V prvním poločase jsme udělali pár individuálních chyb, z jedné jsme dokonce dostali gól, ale ve druhé půli jsme už hráli lépe, i když tam pořád byly malé chybičky, které hosté naštěstí nepotrestali.

Po dvou porážkách v řadě, navíc debaklu ve Vejprnicích (0:5) jistě příjemná vzpruha. Může vám tento dílčí úspěch pomoci psychicky?

Určitě může. Po dvou porážkách v řadě jsme na tom psychicky opravdu nebyli nejlépe. Byli jsme dole a potřebovali vyhrát. Před zápasem jsme si v kabině řekli, že je potřeba Nepomuk porazit, to byl náš cíl pro tento zápas. Po vítězném utkání jsme šťastnější a doufáme, že v tom budeme pokračovat.

Jak byste popsal své góly?

V poslední době jsme dlouho hledali střelce a já jsem moc rád, že mi to tam teď takhle spadlo. Dalo by se říct, že v síti skončilo všechno, co jsem poslal na bránu. U prvního gólu jsem šel za míčem. Po přímém kopu se to naštěstí odrazilo ke mně skoro před prázdnou branku a já míč hlavou nebo ramenem doprovodil do sítě. Druhou branku začal stoper Kuba Lužný, se kterým jsem si vyměnil přihrávku a nakonec jsem ve vápně levou nohou zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

A jaká byla vaše třetí trefa?

U ní jsem využil toho, že přede mnou stáli hráči soupeře a brankář nemohl nic vidět. Takže jsem se za hranicí vápna snažil trefit bránu a nakonec to tam padlo.

Pokud se nepletu, tři góly v jednom zápase jste v mužské kategorii vstřelil vůbec poprvé v životě. Je to tak?

Ano, tohle byl můj první hattrick za muže. Do tohoto zápasu jsem tři góly v jednom utkání dal naposledy v dorostu. Myslím si, že jsem si na ty čtyři roky v této kategorii teď takhle hezky vzpomněl (úsměv).