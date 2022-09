„Hrajeme doma, pokud chceme dosáhnout v tabulce na nějaký bod, tak je cesta především přes zápasy v Doosan Areně. Musíme se o to pokusit. Očekávám, že nám fanoušci pomohou i ve fázích, kdy to pro nás nebude třeba jednoduché. Věřím, že jsme schopní uhrát dobrý výsledek,“ přál si plzeňský trenér Michal Bílek.

Viktoriáni před svými fanoušky podlehli v evropských soutěžích naposledy Realu Madrid (0:5) v listopadu 2018. Od té doby v Doosan Areně vyhráli deset z jedenácti zápasu, mimochodem i proti AS Řím. Ale po něm už neměli tak zvučné soupeře, jako je teď Inter Milán.

„Nemá slabiny,“ trpce se pousmál trenér Bílek při novinářském dotazu na silné a slabé stránky hry soupeře.

„Velmi dobře brání a po zisku balonu mají rychlý přechod dopředu. Když k tomu připočtete dva útočníky s výborným zakončením Džeka s Martinezem, je to obrovská síla. Nesmíme jim dát kousek prostoru,“ rozvinul kouč Viktorie svoji odpověď.

Odmítl však spekulovat o tom, že by mělo být v domácím utkání s milánským celkem pro jeho tým snazší bodovat než v Barceloně.

Viktria proti italským týmům



Liga mistrů 2011/12

AC Milán – Plzeň 2:0, 2:2



Evropská liga 2012/13

Neapol – Plzeň 0:3, 0:2



Evropská liga 2016/17

Plzeň – AS Řím 1:1, 1:4



Liga mistrů 2018/19

AS Řím – Plzeň 5:0, 1:2

„Jak jsme byli nalosovaní do téhle skupiny, věděli jsme, že zápasy budou podobné. Kvalita všech tří soupeřů je obrovská. Také Inter má kvalitu a sílu na to, aby s Bayernem i s Barcelonou vyhrál, nebo získal nějaké body,“ doplnil kouč Bílek, kterému budou chybět kvůli svalovému zranění útočník Kliment a záložník Kopic.

Po utkání v Olomouci mají navíc šrámy i Chorý a obránce Havel.

Inter Milán se na zápas v Plzni naladil ligovým vítězstvím 1:0 nad FC Turín, které však zařídil až brankou Marcela Brozoviče z 89. minuty.

„Tahle výhra nám dodá sebevědomí, rosteme týmově i individuálně. Nabitý kalendář nás dostává pod tlak a v Plzni to pro nás bude další těžký zápas. Ale uděláme všechno pro to, abychom byli připraveni,“ uvědomuje si kouč Interu Simone Inzaghi důležitost zápasu s Viktorií.

Další porážka by znamenala konec naděje

Půjde totiž o souboj dvou celků, které na úvod skupiny prohrály. Inter Milán nestačil doma na Bayern (0:2), Plzeň sice napotřetí vstřelila Barceloně gól, ale i tak prohrála na Camp Nou 1:5.

Teď se tedy chtějí oba celky svým fanouškům rehabilitovat, Plzeň možná o to víc, že nastoupí doma. Inter zase tuší, že ztráta s českým mistrem by posunula jejich postupové šance do roviny teorie.

„Inter má natolik zkušený tým, že s ním jedna porážka, byť v Lize mistrů a na domácí půdě, nezamává. Jedou sem rozhodně s tím, že chtějí vyhrát. My jsme ale připravení jim tu roli favorita co nejvíce znepříjemnit,“ dodal kouč Plzně.

Ta má zatím v pohárové Evropě s italskými celky poměrně slušnou bilanci. Naváže na ni v úterý?

Utkání má výkop v 18.45 a přímý přenos vysílá Premier Sport 2.