Jak je u něho dobrým zvykem, poctivě piloval levou stranu zálohy, i když, jak sám přiznal, musel se víc soustředit na defenzivu.

Bohužel při klíčové druhé brance se zapomněl za obránci a kvůli tomu nebyl přihrávající hráč v ofsajdu, jak odhalil VAR. „Vůbec jsem si neuvědomil, že jsem zůstal poslední,“ sypal si Pilař popel na hlavu.

Nekoukal na to, že Barcelona nastoupila v obměněné sestavě. „Ti kluci chtějí ukázat, že do sestavy patří, hrají o fleka. Pár lidí se vyměnilo, ale kvalita zůstala pořád vysoká,“ pokračoval Pilař.

I on cítil, že Barcelona byla v úterním večeru zranitelná.

„Dalo se vytěžit víc. I když Barcelona znovu potvrdila obrovskou kvalitu, jsou silní na míči, hodně běháte bez míče. Za stavu 2:3 se s tím dalo něco dělat, bohužel jsme brzy zase inkasovali. Šance jsme měli, ale my jsme neproměňovali, Barcelona ano,“ litoval 34letý fotbalista.

„Byl to hezký zápas, i když výsledek nás teď trochu mrzí,“ přiznal Pilař a vrátil se i k závěru první půle, kdy ho dojel Gavi. „V osmnácti letech je to obrovsky šikovný hráč. Je to velká budoucnost Barcelony. Ale tohle neměl dělat,“ zakončil přece jen rozhovor s úsměvem na rtu.