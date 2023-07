Cheb, který také hraje divizi, ale jinou skupinu, se ujal vedení ve 38. minutě, kdy se trefil Petr Znak. Domácí Petřín ale ještě do poločasu vyrovnal, kdy se po skrumáži před brankářem hostů Dominikem Maškem prosadil Jan Vodrážka.

Po změně stran viděla více než stovka diváků v ochozech jedinou branku, tu obstaral v 74. minutě Aleš Demezer, který bezpečně proměnil pokutový kop. Petřín tak zvítězil těsně 2:1 a v dalším kole vyzve třetiligový FK Robstav, který ve stejný čas deklasoval ve Staňkově divizní Ostrov vysoko 8:0.

SK Petřín Plzeň (červení), archivní snímek.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Byl to takový typický pohárový zápas, potvrdilo se v něm to, co jsme čekali. Byli jsme více na míči, měli více ze hry, ale inkasovali jsme jako první ze standardní situace hostů," posteskl si hlavní trenér SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

„Naštěstí jsme ještě do poločasu vyrovnali, to byl dost možná klíčový okamžik zápasu," poukázal na důležitost trefy na 1:1 ještě před ochodem do kabin. „Jinak celkově výkon v první půli nebyl od nás příliš dobrý," zlobil se.

Po změně stran se Petřínští zlepšili a dokázali vstřelit vítězný gól. „Druhá půle byl z naší strany už lepší, byly tam pasáže, které snesly přísnější měřítko. Ale měli jsme i štěstí, protože soupeř, který se víceméně jen bránil, měl obrovskou tutovku, ale samostatný únik naštěstí neproměnil," poznamenal Radek Vodrážka. „Nakonec jsme zvítězili, za postup jsme pochopitelně moc rádi, ale stále máme na čem pracovat, nebylo to ono," uzavřel zkušený plzeňský lodivod.

SK Petřín Plzeň - FK Hvězda Cheb 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 42. Jan Vodrážka, 74. Demeter z penalty - 38. Znak. Rozhodčí: Šálková - Glogar, Doubrava. ŽK: 0:3 (76. Znak, 82. Plíhal, 90. Beneš). Diváci: 150. SK Petřín Plzeň: Suchý - Demeter (90+1. Vanc), Flachs, Lisý, Klich, Treml, Jan Vodrážka (79. Kotěšovec), Maxa, Nový (67. Heller), Šimáně (67. Provod), Bednář (90+1. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka. FK Hvězda Cheb: Mašek - Znak, Kořistka (70. Lokinga), Kováč, Beneš, Kompit (79. Mácha), Janda, Netrval, Bauer, Sedláček (58. Plíhal), Hrotek. Trenér: Pavel Veleman.

