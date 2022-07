Původně se utkání mělo hrát na přírodní trávě v Kolodějích, ale nepřízeň počasí duel nakonec na poslední chvíli v sobotu ráno odsunula na malou umělou trávu v Újezdu u Průhonic. „A to asi hrálo do karet domácím,“ řekl malou chvíli po zápase trenér plzeňského celku Radek Vodrážka po porážce 2:4.

Újezd se do Západočechů zakousnul jako hladový tygr a už po jedenácti minutách vedl 2:0. „A to jsme z toho vyvázli ještě relativně dobře. Kdybychom po patnácti minutách prohrávali 0:4, nemohli bychom nic říct,“ uznal kouč.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli s Újezdem 2:4 a v letošním ročníku MOL Cupu končí už v předkole.Zdroj: David Koranda

V 50. minutě domácí borci zvýšili už na 3:0, ale Petřínští se nevzdali. Dvěma slepenými góly v rozmezí tří minut (Šimáně, Klich) zadělali na drama.

„Pak jsme tam měli ještě dvě tutovky, po kterých jsme mohli srovnat, ale nedali jsme je. V závěru jsme naopak inkasovali počtvrté,“ popisoval Vodrážka.

„Celkově jsme ale zaslouženě prohráli. Soupeř sice nehrál nijak extra kombinační fotbal, skoro si nedal přihrávku, ale těžil z toho, co mu jde a co umí. To byly dlouhé nakopávané balony na urostlé kluky vpředu. Z 270 hlaviček nebo vzdušných soubojů jsme jich podle mě 270 prohráli,“ posteskl si trenér plzeňského mužstva. „Ve druhém poločase jsme si podali zlepšený výkon, ale na výhru to nestačilo. V poháru tak končíme už v předkole,“ dodal Vodrážka.

SK Újezd Praha 4 - SK Petřín Plzeň 4:2

Poločas: 2:0. Branky: 6. a 50. Pěnkava, 11. Vrabec, 90. Kaiser – 72. Šimáně, 75. Klich. Rozhodčí: Ježek – Nejedlo, Adámek. ŽK: 0:0. Diváci: 80. SK Újezd Praha 4: Bojčuk (46. Řezníček) – Daňhel, Vrabec, Janků, Štefan (81. Novák), Doležel, Jeřábek (46. Ježek), Malčánek, Ircing, Špaček, Pěnkava (64. Kaiser). Trenér: Karel Jeřábek. SK Petřín Plzeň: Suchý – Demeter (66. Krystl), P. Zajíček, Klich, Kohout, Vanc (66. Tětek), J. Vodrážka (66. Kotěšovec), Vinkler, Bednář, Šimáně, Štefl (46. Levý). Trenér: Radek Vodrážka.

