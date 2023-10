O minutu později se početná skupina jesenických fanoušků s útočištěm na kopci tamního areálu radovala podruhé, a to díky přesné hlavičce Ondřeje Novotného, jenž zužitkoval perfektně kopnutý rohový kop Ondřeje Šeráka.

Ten si během mžiku připsal druhou přesnou přihrávku. Domácí se vrátili zpátky do hry v 18. minutě díky exportní trefě Mikoláše Poláčka, který z dálky přehodil vyběhnuvšího gólmana Jesenice. A tak se do kabin šlo za stavu 1:2 pro hosty.

Na začátku druhého poločasu navýšil vedení Jesenice Oliver Sůkala, který jako Forrest Gump utekl domácí obraně a utaženou peckou kolem nohy domácího gólmana Damiána Krčála přidal třetí zásah Slavie. Jenomže o sedm minut později Vestečtí odění do černých fotbalových hábitů opět snížili, a to zásluhou kapitána Tomáše Pačese, který překvapil a dal gól téměř z poloviny hřiště.

I. A třída Středočeského kraje U19, skupina D, 12. kolo: Viktoria Vestec - Slavia Jesenice 2:4 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Závěr utkání mezi dvěma velkými rivaly predikoval napínavou bitvu, tu ovšem ukončila chyba gólmana Vestce, který při rohovém kopu podběhl míč, jenž si následně do vlastní sítě srazil nešťastník Lukáš Bartusek. A jelikož se nic dalšího v zápase už nestalo, tři body slavila devatenáctka Jesenice.

Roman Škrabal (trenér Jesenice): „Již od prvních minut jsme soupeři ukázali, že to, co jsme předvedli v minulém kole v Kunicích, se již nebude opakovat. Na soupeře jsme vlítli a v úvodních deseti minutách domácím ukázali, že to nebude mít jednoduché. Každopádně jsme derby zvládli lépe, Vestec do hry moc nepouštěli a dali o nějaký ten gólíček víc. Mezi hráči v těchto derby zápasech vládne větší rivalita, ale obě strany to tentokrát zvládly na jedničku, takže se utkání obešlo bez větších emocí.“