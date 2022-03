Kapitán divizního SK Klatovy 1898 působí ve městě pod Černou věží už pěknou řádku let. Ačkoliv neví, jak to chodí v jiných mužstvech, je tím nejpovolanějším borcem k povídání o tom, jak tohle všechno probíhá v Klatovech.

Z archivu Deníku: SK Klatovy 1898 (červení) - ROBSTAV Přeštice.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Takže: co přinese fotbalista do kabiny týmu, když se mu narodí potomek a stane se tátou od rodiny? Tohle téma je v současném kádru klatovského mužstva speciální. „Možná to bude znít neuvěřitelně, ale v našem týmu není kromě trenéra, který má už čtyři děti, doposud žádný otec,“ směje se Milan Mészáros, ale podotýká, že také tohle se v Pošumaví brzy změní.

„Budeme se těšit, co nám v květnu připraví Tonda Presl, to bude premiérový táta v týmu,“ prozradil zkušený stoper, jenž v červnu oslaví své 32. narozeniny. „Snad to pak ještě všichni oslavíme po nějakém vítězném zápase,“ přeje si.

Pak ale přece jen zabrousil zpátky do minulosti. „Když se narodily holky našim bývalým spoluhráčům Františku Divišovi a Davidu Třískovi, tak oba do kabiny koupili na společnou oslavu sud piva,“ říká Mészáros.

A co třeba za svatbu? Ani v této oblasti nepatří klatovští hráči mezi zkušené borce. Fotbalista Milan Mészáros je ovšem jednou z výjimek, jenž do toho už praštil. „Abych se přiznal, do kabiny jsem nic nepřinesl, protože spousta kluků na mé svatbě byla. Tam toho měli více než dost,“ culí se zkušený obránce.

Za narozeniny nebo svátek se v Klatovech zase nosí občerstvení. „Většinou chlebíčky nebo něco sladkého,“ vyjmenovává Mészáros. Když někdo vstřelí hattrick, zchudne mu pro změnu peněženka.

„Za hattrick je zasloužená pokuta, ze které se pak platí věci na dokopné,“ doplnil hráč třináctého nejstaršího klubu v Česku.

Lahodný zlatavý mok teče při zvláštních příležitostech proudem také v Sušici. „Když jsem měl rozlučku se svobodou, tak jsem do kabiny zařídil sud piva a padesát porcí guláše,“ vzpomíná Martin Kalný, člen béčka TJ Sušice v okresním přeboru. „Celkově je ale pivo jistota. Do šatny basa, do sprchy pak lahváč. To bodne,“ směje se zkušený fotbalista a patriot sušického celku.

Podobné je to i v Nýrsku. I když… „V tomhle směru jsme takový slabší tým. Máme docela nízké pokuty i dárky do kabiny,“ přiznává kapitán Optiků Tomáš György. „Když má někdo narozeniny, přinese bednu piva, někdo třeba chlebíčky. Ale úplně se v tom asi nevyžíváme,“ dodává fotbalista.

