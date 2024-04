OBRAZEM: Starší dorostenci Slavie otočili domácí souboj se Spartakem Rožmitál

„V průběhu první půle se celkově hra nevyvíjela tak, jak bych si představoval, z hráčů byla znovu cítit jakási nervozita. Místo toho, abychom soupeře doma válcovali, tak jsme ho vlastními chybami pustili do hry, za což nás patřičně potrestal,“ kroutil hlavou trenér Jesenických. Jeho tým ovšem přece jen do konce poločasu dokázal snížit, když Kryštof Pitter krásnou střelou z voleje propálil skrumáž před bránou. Do kabin se tak šlo za stavu 1:2 z pohledu domácí Slavie a hráči si v kabině vyslechli to, co nechtěli. A pomohlo to.

SK Slavia Jesenice U19 - Spartak Rožmitál pod Třemšínem U19 4:2 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Do druhé půle už mužstvo vletělo jako vyměněné a bylo znát, že kluci nechtějí nechat výsledek takový, jaký skončil první půli. Poměrně brzo se nám podařilo skóre srovnat, kdy byl v pokutovém území faulovaný Šerák, a právě on si postavil míč na značku penalty a krásně ho uklidil k tyči,“ vzpomněl si trenér Roman Škrabal na první důležitý moment druhého poločasu. A za chvíli bylo nejen na freneticky fandící tribuně domácích vlajkonošů ještě veseleji. Výborně hrající Pitter se po pravé straně probil obranou soupeře a přihrávkou do druhé vlny vybídl Jakuba Tintěru ke skórování. V závěru navíc střelu Pittera dorazil do branky Šerák a pečetil další jesenické vítězství.

„Od vyrovnávací trefy jsme už víceméně soupeře k ničemu nepustili a zaslouženě přidali ještě dva góly. Opět se ukázalo to, v čem je naše síla. Že se hraje devadesát minut a nikdy není nic ztraceno, když se maká až do poslední minuty. Za to klukům velké díky,“ smekl Roman Škrabal. Jeho tým se sice navzdory výhře propadl na třetí místo o dva body za druhé Kunice, ale to proto, že Kuničtí vyhráli ve středeční předehrávce na hřišti Průhonic 6:1.

Jeseničtí dorostenci se mohli opřít o podporu svých fanoušků.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zpátky na stříbrný flek ovšem mohou slávisté už v sobotu, kde je od 10 hodin na hřišti Litavanu Bohutín čeká výběr domácího družstva sloučeného s týmem Podlesí. Na podzim Jeseničtí zvítězili jasně 6:0. „Ale soupeř nám teď určitě nedá nic zadarmo. My se na zápas připravíme tak, abychom se vyvarovali a ponaučili z chyb, které pořád děláme,“ slibuje Roman Škrabal, kouč jesenické U19.

Poločas: 1:2. Branky: 56. z penalty a 89. Šerák, 41. Pitter, 62. Tintěra – 13. Z. Žibřid z penalty, 31. Mis. Rozhodčí: Stumpf. ŽK: 2:0 (83. Kindl, 87. Šerák). Diváci: 30. Sestava SK Slavia Jesenice U19: Skotnica – Kabát, Šerák, Tintěra, Hakman, Oravec, O. Novotný, Pitter, Rabiňák, Rak, Kindl. Na lavici: Keblušek, Mikeš, Bureš, Neumann. Trenér: Roman Škrabal. Sestava TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem U19: P. Žibřid – Havel, Berka, Z. Žibřid, Štěrba, F. Mis, V. Mis, Holec, Zemek, Vlasák, Dražan. Na lavici: Pajkert, Doha. Trenér: Martin Svoboda.

