Ondrášovka Cup: Malí fotbalisté Klatov slaví, Sušici postup unikl

Velký úspěch mají za sebou malí fotbalisté SK Klatovy 1898 do jedenácti let. Chlapcům z Pošumaví se totiž podařilo postoupit z předkola až do kvalifikačního turnaje letošního Ondrášovka Cupu 2020, již tradičního turnaje mládeže.

Ondrášovka Cup: Malí fotbalisté Klatov slaví, Sušici postup unikl. | Foto: Aneta Kalivodová

„Tam narazíme už na nasazené ligové týmy. Ve skupině nás čekají 1. FK Příbram, Viktoria Plzeň, Baník Sokolov a Viktorka Žižkov,“ říká za klatovský oddíl trenér Petr Janda s tím, že by se tyto boje měly odehrát 14. nebo 15. října na 33. ZŠ v Plzni. „Ale místo potvrzené ještě nemáme,“ doplnil záhy. Klatovy na turnaji obsadily druhé postupové místo, když nestačily pouze na suverénní Jiskru Domažlice, která skupinu K jednoznačně vyhrála. Ve velice dobrém světle se rodičům, fanouškům i dalšímu obecenstvu ukázali také malí fotbalisté Sušice, kteří ve skupině K obsadili konečné třetí místo a postup jim unikl jen o chloupek. Dalo by se říct, že o jejich osudu rozhodoval právě vzájemný zápas s Klatovy, který skončil jejich těsnou porážkou 1:2. Klatovy vyhrály v Hořovicích. Hotovo bylo už po prvním poločase Přečíst článek › Klatovy – Sušice 2:1, Klatovy – Křemže 5:1, SKP České Budějovice – Klatovy 0:8, Klatovy – Jiskra Domažlice 2:3, Přeštice – Klatovy 2:7, Jiskra Domažlice – Sušice 4:0, SKP České Budějovice – Jiskra Domažlice 0:6, Jiskra Domažlice – Přeštice 9:0, Křemže – Jiskra Domažlice 0:11, Sušice – SKP České Budějovice 8:0, Přeštice – Sušice 2:6, Sušice – Křemže 8:1, SKP České Budějovice – Přeštice 6:1, Křemže – SKP České Budějovice 0:4, Přeštice – Křemže 6:6.

