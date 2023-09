OBRAZEM: Starší žáci Slavie podlehli céčku Benešova, podívejte se

/FOTOGALERIE/ Kdo zavítal do Jesenice na nedělní utkání 6. kola céčkové skupiny I. A třídy Středočeského kraje fotbalistů do 15 let, rozhodně nelitoval. Domácí Slavia změřila síly s céčkem FK Benešov, a i když po prvním poločase vedla 4:3, nakonec prohrála po přestřelce 6:7. Hosté přitom o svém vítězství rozhodli až v předposlední minutě utkání.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

I. A třída Středočeského kraje U15, skupina C, 6. kolo: SK Slavia Jesenice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Benešov C 6:7 (4:3). | Foto: Deník/Martin Mangl

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu