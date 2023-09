OBRAZEM: Mladíci z Rapidu si poradili se sloučeným týmem Soběhrd a Struhařova

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté SK Rapid Psáry do 19 let si v dalším kole déčkové skupiny I. A třídy Středočeského kraje připsali důležité vítězství. Na domácím hřišti přivítali sdružený tým Soběhrd a Struhařova a svého soka porazili 3:0. Podívejte se na fotky z tohoto zápasu, a to v rámci dalšího dílu seriálu Deníku s názvem Sporťák za hranicemi regionu.

I. A třída Středočeského kraje U19, skupina D, 6. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Soběhrdy / Struhařov 3:0. | Foto: Deník/Martin Mangl

