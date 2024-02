/FOTOGALERIE/ O uplynulém víkendu se v plzeňské hale na Lokomotivě uskutečnil finálový turnaj krajského přeboru mladších žáků ve futsale. Hrálo se nejen o prestiž, ale také postup do celorepublikového finále - mistrovství České republiky. Prvenství pro sebe nakonec ukořistili mladíci ze Sušice, kteří final four ovládli se ziskem plného počtu bodů. Na druhém místě skončily Luby a třetí Klatovy. Poslední byl Interobal Plzeň.

Krajský přebor ve futsale U13 - final four (TJ Sušice, TJ Start Luby, SK Klatovy 1898, Interobal Plzeň white). | Foto: Michal Straka

Výsledky (a střelci branek) ve final four mladších žáků ve futsale 2024: TJ Sušice - Interobal Plzeň white 7:0 (Ducháč 3, Šrejma 2, Mach, Majer), TJ Start Luby - SK Klatovy 1898 4:2 (Zahálka 2, Pechan, Novák - Smolík, Florea), SK Klatovy 1898 - TJ Sušice 1:3 (Florea - Ducháč 2, Mach), TJ Start Luby - Interobal Plzeň white 9:1 (Zahálka 2, Hamák 3, Kanta, Bauml, Pechan - Čížek), Interobal Plzeň white - SK Klatovy 1898 1:5 (Duczynski - Smolík 3, Bouberle, Šlof), TJ Sušice - TJ Start Luby 3:1 (Ducháč 2, Křížek - Hamák).

A ještě pro pořádek: na stejném místě o víkendu proběhlo také final four v kategorii do 15 let. Prvenství slaví Domažlice, druhé skončily Rokycany, třetí Interobal Plzeň a čtvrtý Tachov. Více o turnaji najdete na stránkách ZDE.

