/FOTOGALERIE/ Byly to nervy. Áčko fotbalového SK Slavia Jesenice sice v sobotním utkání 23. kola déčkové skupiny I. B třídy Středočeského kraje proti TJ Kunice prohrávalo, ale dvěma slepenými góly v závěru úvodního poločasu dokázalo skóre otočit. A jelikož stav 2:1 zůstal na světelné tabuli až do závěrečného hvizdu rozhodčího, tři body ukořistily slávisté. Utkání jinak příliš fotbalové krásy fanouškům nenabídlo, byl to spíš boj se stříkající emocemi. Nechyběly strkanice ani pozápasová výměna názorů dvou fanoušků obou táborů. Podívejte se na bohatou fotogalerii.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D, 23. kolo: SK Slavia Jesenice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - TJ Kunice 2:1 (2:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

