Družina nýrského trenéra Karla Kalivody i v oslabené sestavě zvítězila na hřišti soupeře jednoznačně 5:1. Chleba se však lámal až ve druhé půli, ve které se favorit prosadil čtyřikrát a definitivně rozhodl o svém postupu. „V prvním poločase ale nemohu být s výkonem hráčů příliš spokojený,“ nebral si servítky kouč Kalivoda.

Jeho tým se sice dostal do vedení už v první minutě, ale celé první dějství se trápil. „Museli jsme si v kabině něco říct. To naštěstí pomohlo a výkon ve druhém poločase se už rapidně zlepšil,“ byl rád trenér Nýrska.

Utkání se hrálo na tréninkovém hřišti ve Kdyni a vzhledem ke kvalitě terénu nemělo s fotbalem nic společného. „Soupeř se sice snažil dát hřiště v rámci možností do pořádku, ale na kombinační hru, kterou se prezentujeme, to moc nebylo. Proto jsem po hráčích chtěl, aby to odmakali a brali to také jako kvalitní kondiční přípravu. To ale plnili až ve druhé půli,“ řekl Kalivoda, jemuž udělal svým výkonem radost také mladík Irlbek. „Věkem je to ještě mladší dorost, ale odehrál dobré utkání,“ pochvaloval si kouč.

Do druhého kola poháru postupuje například také klatovské béčko, které v Sušici porazilo srdnatě bojující Mochtín těsně 4:3. Končí naopak Luby, které nestačily na Mrákov (0:4).

SK Kdyně – FK Okula Nýrsko 1:5 (0:1)

Branky: 82. Jarko – 1. a 65. Imrich, 70. T. György, 81. I. György, 89. Lužný. Sestava Nýrska: Toul – Výtisk, Kopřiva, I. György, T. György, Varga (70. Nehoda), Trumpeš, Bastl (53. F. Irbek), Čanecký, Lužný, Valenta. Trenér: Karel Kalivoda.

SK Klatovy 1898 B – Sokol Mochtín 4:3 (1:2)

Branky: 44. Kotrba, 47. Partyngl, 74. Dolanský, 87. Kotáb – 14. a 28. Spasov, 72. Kapusta. Sestava Klatov: Herman – Marek (52. Javorský), Kotáb, Homolka, Daněk, Dolanský, Kotrba, Partyngl, Barborka (46. Kolerus), Vacek (46. Sojka), Aizner (28. Brudna). Trenér: Jaroslav Bušta. Sestava Mochtína: Blahník – Dolejš, Vichr (46. Kapusta), Bejvl, Žiak, Pretzelmayer, Strejc, Velek, Smolík, Spasov, Šafránek (46. Novák). Trenér: Jiří Dolejš.

Sokol Mrákov – Start Luby 4:0 (2:0)

Branky: 3. a 85. Duffek, 32. Toman, 50. Stýskal. Sestava Lubů: Hromada – Červený, Janda, Hajšman, H. Pikhart, Guman, A. Čížek, V. Čížek, M. Irlbek, Schejbal, Flosman. Trenér: Jan Kafka.

Pfeifer Chanovice – Sv. Hrádek 2:6 (0:2)

Branky: 61. a 68. M. Polena – 71., 77., 83. a 90. Skála, 1. J. Pojar, 23. J. Kutil. Sestava Chanovic: Václavík – Šulc, Prýmas, Šlehubr, Kubaň, Merašický (46. M. Polena), Šebek, Pavlovský (46. Černohorský), Petřík, Rada (79. J. Polena), Zoubek. Trenér: Radim Šiška. Sestava Hrádku: Ryba – Gajdečka, L. Kutil, Nový (83. Buchsbaum), Šoural (24. Skála), J. Kutil, Skuhra, J. Pojar, V. Pojar, Štěpán (61. M. Brabec), Matějka. Trenér: Jiří Brabec.

Ostatní výsledky 1. kola: Košutka – Chotíkov 2:2 (3:4 na penalty), Zruč – Radnice 4:1, Přeštice B – Sokol Lhota 4:1, Petřín Plzeň B – Malesice 14:0, Postřekov – Tlumačov 1:1 (4:3 na penalty), Smíchov Plzeň – Rokycany B 3:2, Plasy – Horní Bříza 1:4, Studánka – Baník Stříbro 0:2, Město Touškov – Černice 1:8, Křimice – Kaznějov 2:1.