První branku Jesenice vstřelil Ladislav Obermajer, na něj pak navázali Tomáš Kuchta s Antonínem Novákem. Jeden gól byl vlastní. Přestože modrobílí v přípravě zaznamenali nejvýraznější výhru, herně to až tak jednoznačné nebylo. Zkrátka: mělo to mouchy. „Neřekl bych, že by bylo utkání z naší strany herně nejlepší. Výsledek spíše odpovídá momentální výkonnostní úrovni obou týmů," poznamenal trenér Jesenice Pavel Zdanovec.