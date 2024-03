Nový systém hry? Je to běh na dlouhou trať, vyžaduje trpělivost, tuší trenér

K utkání se po jeho skončení vyjádřil i sedmatřicetiletý Tomáš Proskočil, autor druhé a uklidňující branky Psár. „Zápas jsme odehráli na umělé trávě v Mladé Boleslavi a myslím si, že nám to prospělo, protože jsme na tomto povrchu strávili celou zimní přípravu," začal své hodnocení. Pak připomněl, že vítězství proti ofenzivně laděnému soupeři se nerodilo vůbec lehce.

Fotbalisté SK Rapid Psáry (hráč ve žlutém dresu) vyhráli na úvod jara 5:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„První poločas byl pro mě naprosto vyrovnaný. My jsme sice měli míč méně na svých kopačkách, ale ani jeden z týmů si nevytvořil žádnou výraznější šanci," ilustroval obraz hry v první půli. „Druhá půlka zápasu už byla zcela v naší režii, což jsme potvrdili i pěti krásnými góly. Jsem hrdý na celý tým, jak jsme to zvládli, a dobře nastartovali jarní část sezony, na jejímž konci, jak všichni věříme, oslavíme postup," zopakoval hráč slova trenéra Debnára.

Suma sumárum? Rapid zvládl vstup do druhé poloviny sezony, ale díky zaváhání Úval, které doma nečekaně odevzdaly všechny body Lysé nad Labem, se posunul na první místo tabulky. Úvaly (i třetí Hlízov) sice mají stejně bodů, takže náskok takřka žádný, ale pohled je to překrásný. V příštím kole sehrají Psáry utkání proti posledním Rejšicím, s nimiž na podzim měly velké problémy a vyhrály "jen" 3:2. Malou nevýhodou bude fakt, že se tento domácí zápas odehraje na umělé trávě ve Zličíně, a to v sobotu od patnácti hodin.

Dolnobousovský SK - SK Rapid Psáry 1:5

Poločas: 0:0. Branky: 72. Boček - 47. Pouček, 55. Proskočil, 65. J. Pek, 84. Štancl, 87. Azilinon. Rozhodčí: Petýrek - Kohout, Špaček. ŽK: 3:2 (9. Bělík, 25. Kasal, 83. Šolc - 25. O. Pek, 81. Studnička). Diváci: 60. Hřiště: UMT ZŠ Pastelka, Mladá Boleslav. Sestava Dolnobousovský SK: Klíma - Rejzek, Ježek, Karela, Šolc, Horák, Bělík, Kasal (89. Falta), Boček, Tomíček, Merva. Trenér: Luděk Holub. Sestava SK Rapid Psáry: Foferka - O. Pek (74. Přeučil), Kováč, L. Kalous (56. Azilinon), Štancl, O. Kalous, Proskočil, Pouček (70. Keller), Půlpan (46. Krasnyanyk), Studnička, Mikyska (56. J. Pek). Trenér: Danilo Antič.

Kompletní výsledky 17. kola I. A třídy (skupina B): Slavoj Stará Boleslav - Slovan Poděbrady 4:3, FC Horky - Sokol Luštěnice 2:1, Dolnobousovský SK - SK Rapid Psáry 1:5, Bohemia Poděbrady - Polaban Nymburk 2:1, Hlízov - Kosmonosy B 2:0, Vrdy - Čáslav B 0:1, Rejšice - Pšovka Mělník 1:1, Úvaly - Lysá nad Labem 1:4.

