Nepomuk na kolenou. Klatovští doma pálili ostrými, Lukeš vstřelil šest gólů

Pivo, klobása, limonáda, fotbal a góly. To vše snad bude k vidění večer na Rozvoji. Právě takhle zval fotbalový oddíl SK Klatovy 1898 své fanoušky na středeční přípravné utkání s Nepomukem. A ti co do areálu se zeleným pažitem uprostřed přišli, rozhodně své vizity litovat nemuseli.

Klatovský Michal Lukeš (na archivním snímku hráč v červeném dresu s míčem) vstřelil Nepomuku šest branek. Jeho tým nakonec soka porazil 10:1. | Foto: Deník / Martin Mangl