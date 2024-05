Jeseničtí začali utkání s Kunicemi, které na podzim u nich porazili 3:0, dobře. V prvních patnácti minutách měli více ze hry, ale svou převahu nedokázali nijak zúročit. Střeleckému pokusu Tomáše Kuchty chybělo několik centimetrů, blízko ke skórování měl také Ladislav Obermajer. Pak domácí vypadli z role a otěže zápasu převzali do svých rukou Kuničtí. Ti si vytvořili tři až čtyři velké šance, ale ujala se až ta další, kdy se po závaru ve vápně prosadil Jakub Drábek.

Následně si slibné příležitosti zase začali vytvářet i Jeseničtí, přičemž nepříznivé skóre z jejich pohledu zlomila až trefa Dominika Novotného, který ve 39. minutě dorazil vyraženou střelu parťáka Ladislava Obermajera. O čtyři minuty později bylo navíc ve slušně zaplněných ochozech ještě veseleji, když se po hezké akci trefil Marek Štěpánek. A jak se později ukázalo, jeho gól ze 43. minuty byl nakonec vítězný, protože druhý poločas už žádný další míč v síti ani jednoho z brankářů nenabídl. Co ale nabídl, byly enormně stříkající emoce, které se mnohdy dostaly až za hranu lidského chápaní.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D, 23. kolo: SK Slavia Jesenice - TJ Kunice 2:1 (2:1)

„Celý první poločas byl z naší strany špatný. Soupeř byl pohyblivější, důraznější a celkově aktivnější. Po zásluze se dostal do vedení a naše otočení výsledku ještě do konce poločasu bylo spíše dílem náhody. Druhá půle již byla vyrovnanější a jsme rádi, že jsme takto těžké utkání dovedli do vítězného konce," procedil stroze hlavní trenér fotbalové Jesenice Pavel Zdanovec.

Jeho tým už v sobotu čeká další soutěžní zápas, a to na půdě Křivsoudova, který je v tabulce se ziskem pouhých devíti bodů poslední. Na podzim Slavia doma vyhrála vysoko 5:0 a také teď bude velkým favoritem. Potvrdí predikce a předpoklady? Souboj v Křivsoudově začíná první víkendový den v pět hodin odpoledne, takže se startem Večerníčku by mělo být o jeho osudu už jasno.

