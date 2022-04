„Jde o poměrně vysokého hráče, který je velmi rychlý a má dobrou rozehrávku,“ říkal plzeňský trenér Michal Bílek, když vytáhlý zadák přicházel v únoru z Karviné na hostování do konce sezony.

A teď Eduardo Santos potvrzuje pověst, která ho předcházela. V Česku je od ledna 2020, kdy přišel z brazilského Capivariana do Karviné, za kterou odehrál ve FORTUNA:LIZE 57 zápasů, v nichž vstřelil tři branky.

„Už v Karviné hrál velmi dobře, když přišel k nám, měl za sebou tréninkový výpadek, ale během měsíce se dal do kupy. Odvádí velmi dobré výkony a je mu jedno, jestli hraje krajního obránce nebo stopera,“ pochvaloval si po remíze v Olomouci (1:1) plzeňský kouč Michal Bílek.

V dresu Viktorie vystřídal Eduardo Santos tři různé posty. Při premiéře v Jablonci nastoupil na levém kraji obrany, proti Slavii se přesunul napravo.

„Věděli jsme, že z levé strany nám hrozí velké nebezpečí a zvládl to opět velmi dobře, přestože nastoupil na postu, který mu není vlastní. Olayinka se k ničemu nedostal,“ vysvětloval tah se Santosem kouč Michal Bílek.

V Olomouci ho postavil při absenci zraněného stopera Filipa Kaši do středu obrany, kde toho Brazilec odehrál zatím nejvíc. Ale podle plzeňských trenérů by zvládl i roli defenzivního štítu.

A co na putování sestavou říká samotný Eduardo?

„Když jsem s fotbalem začínal, tak jsem o pozici v týmu nepřemýšlel, prostě jsem hrál, co to šlo. A snažím se to tak mít i teď,“ vyprávěl v rozhovoru pro klubový magazín Viktorián.

Defenzivní úkoly ale mívá od svých začátků. „Abych se stal obráncem, mi poradil kamarád na prvním tréninku,“ prozradil odchovanec slavného Fluminense.

Zakotví teď v plzeňské Viktorii na delší čas?