„Pro kluky to bude velká výzva, možná i velký skok. Sám jsem zvědavý, jak se s tím hráči poperou,“ říkal ještě na začátku prosince klatovský trenér Michal Hoffmann.

To ovšem ještě netušil, že pandemická situace v ČR nakonec utkání úplně zruší. Vláda v pondělí schválila přesun do čtvrtého stupně systému PES, který bohužel neprofesionálním sportovcům neumožňuje shromažďovaní více než šesti osob.

Jelikož však přesun vládního „rafana“ o patro výš vstupuje v platnost až od pátku 18. prosince, snažili se v Klatovech sehrát utkání s béčkem pětinásobného českého šampiona ve čtvrtek.

„To ale nakonec nevyšlo. Měli jsme tak poslední společný trénink a od příštího týdne budeme trénovat zase jen ve skupinkách,“ řekl jeden z nejzkušenějších hráčů divizního klubu Martin Janda.

Pokud se situace ohledně pandemie zlepší, mělo by Klatovy čekat v lednu soustředění v nedaleké Plánici, a také tři přípravné zápasy – s Domažlicemi, Holýšovem a plzeňským Rapidem. Vše by mělo směřovat na první utkání po koronavirové pauze, které klatovští bojovníci odehrají (nebo alespoň měli by) 30. ledna od 17 hodin na půdě Hvězdy Cheb (na UMT).

Jestli ale vše klapne, je zatím jen ve hvězdách. „Myslím si, že třetí vlna po Vánocích asi přijde, ale doufám, že nás nechají hrát. Podle mého názoru tady s námi covid bude pořád, ale je potřeba se s ním naučit žít a ne všechno hned rušit. I pro hráče je pak velice deprimující, když jenom trénují, ale nehrají žádné zápasy,“ nechal se slyšet klatovský šéf lavičky Michal Hoffmann.