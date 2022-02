Trenéru Michalu Bílkovi se bude ale poprvé hlásit až na pátečním tréninku, takže je málo pravděpodobné, že by nastoupil už v neděli na Spartě. „Je to zajímavý a hlavně odlišný typ útočníka, o kterého jsme stáli. Jsem rád, že se vše podařilo realizovat,“ řekl k ofenzivní posile hlavní kouč Viktorie.

Matej Trusa debutoval ve slovenské lize před třemi lety proti Seredi, až dosud hrál klubovou soutěž jen za Zemplín Michalovce. Je však i členem slovenské reprezentace do 21 let.

V zimní přestávce se o nadějného forvarda zajímal i ostravský Baník, ale on dal přednost nabídce z Plzně.

„Matej nás zaujal svou typologií, takže jsme rádi, že se podařil dotáhnout jeho přestup do Viktorie,“ okomentoval přestup Adolf Šádek, generální ředitel a majitel Viktorie Plzeň.

„Je to rychlostní typ útočníka, dokáže se prosadit v koncovce. Zároveň je v perspektivním věku, patří do slovenské reprezentace do jednadvaceti let a vidíme v něm velký potenciál do budoucna. I proto podepsal s Viktorií dlouholetý kontrakt,“ doplnil Šádek na adresu mladého Slováka, který se pokusí v plzeńském klubu navázat na svoje krajany Marka Bakoše a Michala Ďuriše. Ti oba se zapsali do historie plzeňské Viktorie nesmazatelým písmem.

Bakoš navíc momentálně působí jako jeden z asistentů trenéra Michala Bílka, v realizačním týmu je i další Slovák, trenér gólmanů Matúš Kozáčik. I v hráčském kádru bude mít Matej Trusa dva krajany – záložníka Miroslava Káčera a brankáře Mariána Tvrdoně.

„Na Mateje se poptávalo více klubů z řady zemí, nicméně nabídka Viktorie Plzeň byla velmi konkrétní a vyhodnotili jsme ji jako nejlepší možnou cestu pro hráčův růst. Viktoria získává hráče, který je vynikající v zakončení, správně charakterově nastavený a věříme, že jeho výkonnost v Plzni ještě poroste,“ dodal na závěr hráčův zástupce Roman Vojtek z agentury Stars and Friends.