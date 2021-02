Los třetího kola českého fotbalového poháru MOL Cup přinesl pikantní bonus osmadvacetiletému zadákovi prvoligové Sigmy Olomouc Martinu Sladkému.

Ve středu od 13 hodin totiž nastoupí na Andrově stadionu tak trochu proti svým.

Sigma Olomouc doma přivítá třetiligovou Jiskru Domažlice a Martin Sladký je nejen rodákem z metropole Chodska, ale v dresu Jiskry v sedmi letech s fotbalem začínal a strávil v něm celkem osm sezon než přestoupil do plzeňské Viktorky. Z ní se přes druholigové Táborsko vydal před pěti lety na Hanou.

Na utkání proti svému mateřskému týmu se těší.

Co vás napadlo, když jste se po losu dozvěděl, že budete se Sigmou hrát proti Jiskře Domažlice? Přál jste si ji a těšíte se na zápas?

Každý rok si říkám, kdy to přijde, kdy los klubu, kde zrovna hraji, přisoudí Jiskru. Povedlo se to až letos. Takže na zápas se samozřejmě těším, nicméně daleko více bych se těšil, kdyby se hrálo v Domažlicích před zraky diváků, ale to bohužel v této době není možné. To mě mrzí moc.

Koho ze současného kádru a realizačního týmu Jiskry znáte a s kým (hráči) nebo pod kým (trenéři) z nich jste ještě zamlada jako žák v Domažlicích hrál?

Znám hodně kluků. Mundu (kapitán Petr Mužík – pozn. aut.), Peťu Došlého nebo třeba s Fandou Dvořákem a Martinem Hrubým jsme spolu hráli v Plzni v dorostu. V Jiskře se střídá hodně kluků, co hrávali za Viktorku Plzeň v dorostu nebo juniorce, tak se většinou známe. V kontaktu jsem ještě sem tam s Danem Černým a Břichym (brankář Lukáš Brych – pozn. aut.), tak doufám, že bude proti nám chytat (smích). Těším se i na domažlického trenéra. S Pavlem Vaiglem jsme se seznámili, už když jsem byl v kádru Viktorky.

Hecujete se s někým z Jiskry před pohárovým zápasem?

Ne ne, zatím jsem se o tom s nikým nebavil. Třeba to ještě přijde, uvidíme.

Původně se zápas měl hrát v Domažlicích, ale týmy se kvůli současné ´koronavirové´ situaci dohodly na jeho sehrání v Olomouci. Jste zklamaný, že se nemůžete proběhnout po trávníku, kde jste se fotbal učil a kde máte spoustu přátel, kamarádů a fanoušků (i když by přístup do hlediště stejně neměli…)?

Jak se to vezme. Jak říkáte, kdyby mohli přijít lidé na stadion fandit, tak bych byl rád, že se hraje v Domažlicích. V tomto případě jsem radši, že se hraje tady v Olomouci a nemusíme nikam cestovat. Vzhledem k programu, jaký teď máme, by to bylo opravdu náročné.

Už jste někdy v kariéře nastoupil proti Jiskře Domažlice, a pokud ano, tak kdy, jak to dopadlo a jak jste to prožíval?

Ano, párkrát už se to stalo. Za Plzeň i za Táborsko. Ale v Domažlicích to bylo asi jen, když jsem byl ve druhé lize v Táborsku a měl v áčku čtyři žluté karty. Vyšlo to tak, že jsem šel hrát ten víkend za béčko a hrálo se zrovna v Domažlicích. Bylo to hodně rozdílné. Z áčka jsem byl jen já a za Jiskru se v rámci farmy plzeňské Viktorky byli zrovna rozehrát po zranění kluci jako Krmenčík nebo Řezník. Tak nás slušně vycvičili a my prohráli tuším 1:5 (smích).

Chtěl byste v pohárovém utkání vstřelit Jiskře gól?

Vždy chci dát gól a pomoct týmu k výhře a je jedno proti komu hrajeme.

Jak tipujete, že zápas proti Jiskře v Olomouci dopadne?

Věřím, že vyhrajeme. Ale Jiskru určitě odepisovat nebudu! Vím, čeho jsou schopni a v poháru se jim pravidelně daří. Musíme být na pozoru, oni nemají co ztratit a budou natěšení.

Sigma je velkým favoritem, Jak v klubu k utkání s ´pouze´ třetiligovým soupeřem přistupujete?

Příprava je klasická jako na každý jiný zápas. Jen s rozdílem, že teď nebudeme mít video ze zápasů Jiskry, protože bohužel jim není dovoleno a přáno v této době hrát.

Kdyby nastala hypoteticky situace, že by právě váš gól rozhodl o postupu přes Jiskru, jak byste to prožíval? Co by na to říkal váš otec, který se v domažlickém fotbalovém prostředí dlouhá léta pohybuje?

Nevím, co by na to táta řekl. Asi, že teď nebude moct chvíli ani vylézt z baráku (smích). Ale, vážně… Byl bych rád, ale nemyslím si, že bych to nějak extra prožíval. Už mi není osmnáct, abych se nechal rozhodit takovými věcmi.

Po tolika letech života v Olomouci cítíte se už víc Hanákem nebo stále Chodem?

Olomouc mám rád, hodně mi to tu přirostlo k srdci a jsem tu moc spokojený. Ale Hanákem se určitě necítím. Jsem Chod, a tak to také zůstane (smích). Do Domažlic bych se jednou rád vrátil, ale uvidíme, kam mě a mojí rodinu vítr zavane v budoucnu.

Splnil jste si kariérou v Sigmě své fotbalové cíle a přání? Případně čeho ještě chcete ve fotbalovém životě dosáhnout?

Dá se říct, že ano. Chtěl jsem se hlavně dostat do ligy a dokázat si, že na to mám, a to se povedlo. Bylo super se v Sigmě prosadit a postoupit z druhé ligy do první ,a tam bojovat o poháry. Zahrát si v nich třeba předkola evropské ligy s Almaty a ve Španělsku se Sevillou. To jsou krásné vzpomínky.

Jak do vašeho fotbalového života zasáhla doba ´koronavirová´ na jaře a teď na podzim a jste rád, že jako profesionál na rozdíl od amatérů můžete svůj milovaný sport provozovat i v této době?

To jaro bylo hodně nepříjemné. Byli jsme jen doma, na stadion jsme se nedostali. Nikdo nevěděl, kdy a jestli se vůbec bude znovu hrát. Jen jsme plnili individuální plány venku při běhání. Díky bohu se hrát opět začalo a my jsme šťastní, že můžeme hrát. Museli jsme si zvykat. Ze začátku nám to připadalo, tím že to bylo bez diváků, že nejdeme hrát ligový zápas, ale jen přátelák. Teď to je jiné a já věřím, že se lidé na stadiony brzy vrátí. S amatéry je to smutné. Mrzí mě to. Pomáhám trénovat v jednom klubu v Olomouci dorost a kluky jsem neviděl ani nepamatuji. Je to špatné, sportovat by se mělo.

Ještě máte před sebou spoustu let ve vrcholovém fotbale, ale dokážete si představit, že by se kruh uzavřel a vy byste jednou třeba aktivní kariéru uzavřel právě v Jiskře Domažlice?

Doufám, že těch let ještě pár bude (smích). V hlavě mám nějaké myšlenky, ale uvidíme, co bude a nebude. Hodně bude záležet také na tom, co budu dělat po hráčské kariéře. Když uvidím, že už věkem nestíhám nebo nemám na to hrát dále ligu, tak jsem rozhodnutý, že nepůjdu cestou dolů například do druhé a později třetí ligy. Jakmile skončím v první, tak chci skončit profesionálně úplně. Věnovat se něčemu jinému a hrát na okraj například v nižší soutěži v sousedních zemích. Ale uvidíme, rád bych si za Jiskru zahrál, nemohu říct, že ne.

Sledujete Jiskru Domažlice v soutěžích, které hraje? A jak byste fotbal v Domažlicích ohodnotil? Co se změnilo v Jiskře od doby vašeho působení v tomto klubu?

Sleduji a fandím jim. Mám Domažlice jako město a samozřejmě také fotbal jako srdcovou záležitost. Je jen škoda, že Jiskra se ve třetí lize rozjela, je druhá a konec… Snad jim soutěž ještě spustí. Když jsem se domů dostal a hrála Jiskra na svém stadionu, tak jsem se zašel na zápas podívat. Naposledy to bylo s béčkem Slavie Praha a to byl skvělý fotbal se správným koncem, tedy výhrou Jiskry!