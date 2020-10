Kouče Hoffmanna oslnil a je jasné, že jeho čas určitě přijde. „Chtěl bych si ještě někdy zahrát v áčku Klatov,“ odpověděl talentovaný záložník na otázku, co je jeho fotbalovým snem.

Lukáši, pojďme hezky od začátku. Prozradíte čtenářům, kdy jste s fotbalem začínal a kdo vás k němu přivedl?

Fotbal hraji od chvíle, kdy jsem na základní škole nastoupil do první třídy – tedy od svých šesti let. A kdo mě k němu přivedl? Rodiče a můj bratranec Michal.

Právě Michal Marek už celkem pravidelně nastupuje v divizi mužů. Jaké spolu máte vztahy?

Myslím si, že vztahy spolu máme parádní. O fotbale se bavíme skoro pořád. Vzájemně se hecujeme i špičkujeme (úsměv).

Na které pozici na hřišti nastupujete nejčastěji?

Teď hraji nejvíce na pozici krajního a středního záložníka.

Jakými kluby jste si ve své ještě mlaďounké kariéře prošel?

Odmalička hraji za SK Klatovy 1898. Jen před pěti lety jsem na chvíli odešel do Viktorie Plzeň. Byl jsem tam asi dva měsíce na zkoušce, ale bohužel to tam nedopadlo tak, jak jsem si přál…

Ve starším dorostu klatovského klubu vás vede trenér Martin Lepeška, který v minulosti působil i u mládežnických týmu nejslavnějšího západočeského klubu. Jaký je to trenér a na co nejvíce klade důraz?

Hlavně je to skvělý trenér, to v první řadě. Nejvíce lpí na důrazu v osobních soubojích a vyžaduje po nás rychlou hru s balonem, což je naprosto v pořádku.

Kdybyste si měl vzpomenout na svůj doposud nejvydařenější fotbalový zápas, jaký by to byl?

To je těžká otázka. Určitě jich bylo víc (smích). Vzpomínám si například na zápas za A-tým Klatov. Bylo to při prvním „korona období“ a hráli jsme přátelské utkání doma proti Nepomuku.

Jaký je váš doposud největší fotbalový zážitek? V roli hráče, ale i fanouška…

Že jsem si zahrál za Viktorku a za áčko Klatov. A v roli fanouška? To jich asi moc nemám, teď si vážně nevzpomenu.

Jaký je váš nejoblíbenější hráč a tým, kterému fandíte?

Momentálně oblíbeného fotbalistu nemám, ale jako malý kluk jsem hodně sledoval Fernanda Torrese. Na české scéně nejvíce fandím Viktorce a v zahraničí Chelsea. U obou celků se mi líbí způsob a styl jejich hry.

Mluvili jsme o tom, že už jste lehce nakoukl do A týmu Klatov. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Asi ve fyzické připravenosti, kondici a také rychlosti hry. A to s míčem i bez něj.

Jaký je váš fotbalový sen?

Chtěl bych si ještě někdy zahrát za naše áčko (úsměv).

Co si vlastně představíte, když se řekne slovo fotbal?

Fotbal? Je to hlavně zábava.

Řídíte se ve svém životě podle nějakého motta?

Ano – chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.

Otázka na závěr, studujete ještě, nebo pracujete?

Studuji v Plzni. Chodím na Bezpečnostně právní akademii. Baví mě. Mám tam hodně kamarádů a máme tam navíc i spoustu odborných předmětů. Například sebeobranu či kriminologii.