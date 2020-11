Od návratu do Plzně však bere Spartu jako nesmiřitelného rivala, ale ještě nikdyse na zápas s ní nechystal v takhle nezvyklé situaci.

„On je celý tenhle rok hodně specifický,“ trpce se pousmál David Limberský v předzápasovém rozhovoru. Sparta přijede do Štruncových sadů v neděli, hraje se od 18.15 hodin.

Ale to nic nemění na tom, že se na restart ligy chystají plzeňští fotbalisté zodpovědně. „Asi můžu mluvit i za ostatní kluky z kabiny, na zápas se těšíme strašně moc, i když víme, že to bude bez diváků. Ta pauza byla hodně dlouhá. Jsme rádi za každý zápas,“ přiznal fotbalista, jenž před měsícem oslavil 37. narozeniny a tahle sezona může být jeho poslední.

Stejně jako po březnové pauze začínáte zápasem se Spartou. Umocní to ještě natěšení na zápas?

Myslím, že ano. Je to velký zápas, jeden z největších u nás v republice. A my bychom si samozřejmě přáli stejný výsledek, jako byl v květnu (Viktoria vyhrála na Letné 2:1 – pozn. aut.). I doma bychom chtěli ten zápas zvládnout.

Věříte, že jste v dobré formě?

To se hrozně těžko odhaduje. Věřím, že jsme dobře potrénovali. Není to pro nás ideální sezona, vypadli jsme z pohárové Evropy a v lize jsme taky ztráceli. Teď potřebujeme vyhrávat, nastartovat nějakou vítěznou šňůru. Sparta je soupeř na to, abychom ukázali, že můžeme bojovat o nejvyšší příčky.

Sparta hrála aspoň zápasy Evropské ligy. Může to být její výhoda, nebo spíš naopak, bude unavenější?

V normálním rytmu bych asi řekl, že to výhoda není. Ale takhle, když hrajou jednou za týden, můžou být rozehranější. My jsme neměli ostrý zápas více než měsíc (naposledy 4. října v Olomouci 2:2 – pozn. aut.). Není to ideální, ale žijeme ve specifické době. Každý si může najít nějaká pozitiva nebo negativa. Věřím, že jsme odpočatí a zápas zvládneme.

Co bude potřeba k tomu, abyste uspěli?

Musíme podat maximální výkon. Vepředu být produktivní a vzadu udržet nulu. (úsměv) Blíž si taktiku probereme až na předzápasovém tréninku. Kdo bude víc chtít, ten zápas lépe zvládne.

Bohužel to bude opět bez diváků. Existuje i tak výhoda domácího prostředí?

Myslím si, že ano. Známe to tady dobře, domácí hřiště je výhoda. Samozřejmě že s diváky by to bylo úplně něco jiného. Ale i tak chceme doma zvládat každý zápas. Věříme, že to teď potvrdíme a připíšeme si tři body, abychom se dotáhli na úplné čelo.