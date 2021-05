S Plzní byl jako mladíček v roce 2010 u vítězství v českém poháru, ale to odehrál jen pár minut. Pak slavil dvakrát mistrovský titul v Chorvatsku s Dinamem Záhřeb, ale životní sezony má za sebou až teď v barvách Omonie Nikósia.

Jak sám říká, po triumfu v kyperské lize zažil něco jen těžko popsatelného.

„Nic podobného jsem nikdy předtím ani neviděl,“ hlásil v telefonickém rozhovoru pro Deník z Kypru třicetiletý Jan Lecjaks.

A to už má leccos za sebou, v zahraničí působí už jedenáctou sezonu. Z Plzně odešel v roce 2010 do slavného Anderlechtu, šest sezon strávil ve švýcarském Young Boys Bern, zahrál si i norskou ligu za Valerenga IF, o chorvatském Záhřebu už byla řeč a teď druhým rokem obléká zeleno-bílý dres Omonie Nikósia.

I když i v loňské nedokončené sezoně byl jeho klub na prvním místě, z titulu se radoval až letos. Po dlouhých jedenácti letech!

Zřejmě i proto ty mohutné oslavy, které proběhly nadvakrát, poprvé hned po vítězném zápase v Larnace (1:0), kde si Omonia zajistila titul, a podruhé po posledním zápase sezony s Apollonem Limassol (1:1).

Popište nám, jak slaví titul horkokrevní Kypřané.

Už v Larnace bylo asi tisíc lidí, přestože byl tvrdý lockdown. Po příjezdu do tréninkového centra na nás čekalo dalších pět tisíc lidí, všude ohně, dýmovnice, ohňostroj. Paráda. Ale to pořád nebylo nic proti tomu, co se dělo po posledním zápase.

Lecjaks zažil na Kypru parádní oslavy titulu a sní o Euru.Zdroj: Instagram Jana Lecjakse

Povídejte…

To pustili na náš domácí stadion i fanoušky, asi tři a půl tisíce lidí. A pak oslavy pokračovaly opět v tréninkovém centru. Z hlavního stadionu jsme se tam přesunuli otevřeným autobusem, takovým, co jezdí v Anglii, za námi jela obrovská kolona motorkářů a aut, všichni troubili. A pak mi spadla brada. Počítali jsme, že tam bude tak deset tisíc lidí, ale bylo jich tam pětadvacet tisíc, všichni s antigenním testem. Něco neskutečného.

Asi nejlepší důkaz toho, že Omonia je nejpopulárnější klub na Kypru?

Přesně tak. Bylo vidět, jak moc fanoušci touží po titulu. Když jsme na konci sezony drželi první místo, všude nás lidi zastavovali a říkali: Pojďte už ten titul vyhrát. Stačilo zajít si na nákup. Ještě teď když nás někde potkají, hned křičí: Šampioni, šampioni. Nadšení je obrovské. Ale jde to. Lidi jsou decentní, občas se přijdou vyfotit, občas na nás zavolají, nejsou otravní.

Když to povídání obrátím směrem k vám, je to vaše životní sezona?

Jednu podobnou, co se týče osobních statistik, jsem měl ve švýcarském Young Boys, ale neudělali jsme titul. Takže tahle byla nejlepší.

Titul jste získal předtím dvakrát i v Chorvatsku s Dinamem Záhřeb, jde to nějak porovnat s tím kyperským?

Nene, tam se titul Dinama bral jako samozřejmost, oslavy nebyly téměř žádné. Chorvati jsou až blázniví fanoušci, když jde o nároďák, ale na klubové úrovni to není tak žhavé. A zvlášť v Dinamu Záhřeb, tam se nic jiného než titul nebere.

Je pro vás titul s Omonií o to cennější, že jste na něm měl větší zásluhu?

I při prvním titulu v Záhřebu jsem odehrál skoro celou sezonu. Chyběl jsem jen v pár zápasech.

Myslel jsem to spíš z hlediska osobních statistik, tady jste byl v jednu chvíli nejlepším nahrávačem v klubu. Jak to vůbec dopadlo?

Nakonec jsem se stal nejlepším nahrávačem celé kyperské ligy, takže z tohoto pohledu jsem se o titul zasloužil mnohem víc než v Dinamu.

Lecjaks má titul s Omonií.Zdroj: Facebook Jana Lecjakse

Skončila už pro vás na Kypru sezona?

Ano, teď jsou už jen klubové akce, jinak máme volno. Ale jestli skončila sezona i pro mě, to nevím…

Asi narážíte na to, že je v červnu Euro. Doufáte v nominaci do českého týmu?

Možná aspoň v té širší bych mohl být. Na poslední sraz jsem byl mezi náhradníky. Může se to stát, chci být připravený, takže chodím sám běhat. Příští týden začínají trénovat kluci z kyperského nároďáku, tak se k nim připojím, abych se udržel v tempu, kdyby náhodou přišla nominace.

Mluvil s vámi reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý?

Volal mi před minulým srazem, od té doby se zatím neozval.

Už loni jste si při rozhovoru angažmá na Kypru pochvaloval. Můžete teď po zisku titulu říct, že je to pro vás země zaslíbená?

Když to vezmu všechno kolem a kolem, i ohledně rodiny, tak určitě jo. Všichni jsme tady spokojení, našli jsme si české i slovenské kamarády, rodiny kluků z mančaftu (Lüftner, Hubočan, Ďuriš). Schází se i naše manželky, zajdou na kafe, děti si spolu pohrají. V tom je to skvělé. Daří se nám i fotbalově, takže super.

Zůstane ta vaše česko-slovenská enkláva pohromadě i pro příští sezonu?

Z větší části ano, já i Míša Ďuriš máme smlouvu ještě na rok, Tomáš Hubočan podepsal nový kontrakt. Jen s Michalem Lüftnerem je to složitější, protože ten tady byl na hostování. Patří Kodani, která ho chce prodat. Klub jedná, stejně jako o příchodu nových hráčů, pár jich skončilo a potřebuje pět šest nových.

Na Kypru vůbec působí hodně českých a slovenských fotbalistů. Co je pro vás největší lákadlo? Peníze?

Lepší kyperské týmy hledají kvalitní hráče a dají jim mnohem větší výplatu než v Česku. I v menších klubech na Kypru jsou platy jako v předních českých týmech. A Češi se jim za to odměňují skvělou prací, jako třeba Wágner v Salamině nebo Hušbauer ve Famagustě.

Má naopak kyperská liga nějaká specifika, na která jste si třeba musel zvykat?

Ono tady v předních týmech moc Kypřanů nehraje, je tady hodně Španělů, Portugalců a dalších národností. Ty zápasy skutečně nejsou jednoduché.

Oslavy titulu byly bujaré. Zdroj: Facebook Jana Lecjakse

Už jste přemýšlel o tom, že vás v létě zase čeká kvalifikace o Ligu mistrů, kde jste loni nebyli zase tak daleko od postupu?

To víte, že už jsme s klukama sledovali týmy, které můžeme dostat v Champions League. Je mezi nimi i Slavie, ale tu bychom nechtěli. Společně s Olympiakosem Pireus (ten loni vyřadil Omonii v play-off – pozn. aut.) je nejtěžším soupeřem. Ale jsou tam i Young Boys Bern, CZ Bělehrad, bulharský Ludogorec Razgrad nebo Legie Varšava, pokud postoupí z prvního předkola. Všechno velmi kvalitní mančafty, ale my se popereme o to, abychom se dostali do Evropy.

Tak jako loni, kdy jste si zahráli skupinu Evropské ligy?

Sen je samozřejmě Liga mistrů, ale jsme realisté. Soustředíme se spíš na Evropskou ligu…

Máte vy vybraného soupeře pro předkolo?

Já osobně bych si přál Young Boys, i když mně to všichni vymlouvají. Znám ty hráče, mají kvalitní hráče, ale když se podívám na Slavii, Olympiakos nebo i CZ Bělehrad, tak ti jsou mnohem silnější.

Chystáte se na léto do Čech? Bez ohledu na to, jestli budete v nominaci na Euro, nebo ne?

Ať už to dopadne jakkoliv, přiletíme 28. května, protože syn tady chodí do soukromé školy a dřív ho neuvolní. Budu mít dva a půl týdne dovolenou v Česku a pak zase zpátky do přípravy.