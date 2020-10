Plzeňský odchovanec Jan Lecjaks totiž už druhým rokem válí v zelených barvách Omonie Nikósia.

A nedávno s nejpopulárnějším klubem v zemi prošel po dlouhých letech do základní skupiny Evropské ligy.

„Na to jsme se v úvodu sezony soustředili, sice nám v lize pár bodů uteklo, ale základní cíl jsme splnili. Postoupili jsme do skupiny evropských pohárů,“ říká 30letý fotbalista, který nastupuje na levém kraji obrany. V ní spolu s ním hrává i další Čech Michael Lüftner nebo Tomáš Hubočan ze Slovenska a od letošní sezony je v klubu i další exviktorián Michal Ďuriš, který je však momentálně zraněný.

Dá se tedy říct, že v klubu panuje spokojenost?

Ale jo. Evropská liga byla náš cíl. Ale když už jsme postoupili přes Legii Varšava a CZ Bělehrad, tak jsme samozřejmě cítili i šanci na Champions League.

A postup byl skutečně blízko, v cestě už stál „jen“ Olympiakos Pireus…

Jenže oni mají výborný tým s dlouhodobou historií. Dvacetkrát po sobě hráli skupinu některého z pohárů. To mluví samo za sebe, takových týmů v Evropě moc není. I když, bez šance jsme nebyli, bylo tam pár nejasných situací…

Povídejte.

V prvním zápase u nich to rozhodčí úplně otočili, místo faulu na mě byla penalta pro soupeře. V domácí odvetě jsme měli kopat ve 20. minutě penaltu my, sejmuli našeho hráče ve vápně, bez kontaktu s míčem. Ale rozhodčí nic. My jsme byli připravení na všechno. Bohužel to dopadlo takhle. Ale bereme i Evropskou ligu, pokračujeme dál.

Co říkáte na los, který vám do skupiny určil PSV Eidhoven, PAOK Soluň a Granadu?

Pokud by se hrálo s diváky, bylo by to určitě na PAOKu nebo PSV fantastické. To jsou kluby se skvělými stadiony a neuvěřitelnými fanoušky. V Eidhovenu mám navíc bývalého spoluhráče z Young Boys, švýcarského gólmana Mvoga, takže na ten souboj se asi těším nejvíc.

Český tým jste si do skupiny Evropské ligy nepřál?

Musím se přiznat, že takhle jsem nepřemýšlel. Češi jsou v pohárech nepříjemní, takže jsem si je ani moc nepřál. Spíš jsem chtěl nějaký slavný tým, třeba Arsenal. Bohužel to nevyšlo, ale zase je to hratelná skupina.

Kypr je pro české fotbalisty teď oblíbenou destinací. Čím si to vysvětlujete?

Kyperské kluby většinou berou hráče po vypršení smlouvy nebo bez angažmá, nechtějí platit za přestupy. Proto hledají na trhu volných hráčů, ti čeští jsou tak pro ně dostupnější, zejména pro ty menší týmy. A penězi se to samozřejmě s českou ligou nedá srovnat.

A co naopak láká vás, hráče, na Kypr? Právě ty lepší finanční podmínky?

Když budu mluvit za sebe, tak nejen to. Jsem v největším týmu na Kypru, takže je to velmi prestižní štace. Kdyby nebyla pandemie koronaviru, máme na každý zápas doma plný stadion, což je 22 tisíc diváků. Každou sezonu hrají o titul, k tomu evropské poháry. Sice je to Kypr, ale kvalitu liga má.

Zkuste nám ji přiblížit…

Je tady hodně kluků kolem třiceti let, co prošli španělskou nebo portugalskou ligou. V Paphosu je teď spousta fotbalistů se zkušenostmi z anglické Premier League (klub má welšského kouče Toshacka – pozn. aut.).

Podle toho, co říkáte, to vypadá, že jste na Kypru mnohem spokojenější, než jste byl předtím v Záhřebu.

To určitě. Jak po sportovní stránce, pravidelně hraju, tak po té osobní. To je nebe a dudy. (usměje se) Jsem tady s celou rodinou, kousek od nás bydlí spoluhráč Michael Lüftner. Plus jsou tady Slováci Tom Hubočan a Míša Ďuriš, často se setkáváme, vyrážíme na společné výlety.

A co návrat domů do Čech, neplánujete ho?

Začínám jedenáctou sezonu venku, takže ta doba návratu se logicky blíží. Když by byla adekvátní nabídka z Česka, můžeme se o tom bavit. Ale zatím to není na pořadu dne, s Omonií mám smlouvu ještě na dva roky, jsme tady spokojení, takže by to musela být opravdu lukrativní nabídka.

Celý svět teď už nějaký čas sužuje pandemie koronaviru. Jaká je momentálně situace na Kypru?

Taky se to tady víc rozjelo, i když ne tolik jako v Česku. My, jak hrajeme evropské poháry, máme testy před každým zápasem. Ostatní týmy je neměly tak často. Ale třeba Salamis, kde jsou Čmovš s Wágnerem, musel do karantény. Pár zápasů bylo odloženo, ale věřím, že po reprezentační pauze pojede liga dál.

Jak vy trávíte přestávku, je v klubu volněji, když jste měli nabitý úvod sezony?

To máte pravdu, pořád jsme byli na cestách. Tenhle týden po delší době trénujeme normálně, pak bude volný prodloužený víkend, abychom si odpočinuli a byli s rodinou, protože pak se to zase rozjede. Budeme hrát čtvrtek – neděle až do další reprepauzy.