S jakými pocity se vracíte do Baku, kde už jste se jednou proslavil?

Těším se, mám na Baku hezké vzpomínky. I když tehdy jsme s Libercem hráli na jiném stadionu. Ten nejrychlejší gól už však zůstane v análech zapsaný a já věřím, že tam ještě dlouho bude.

Připomínali vám to teď spoluhráči?

Ne, možná to všichni ani nevěděli. (úsměv)

Bílek je rozhodnutý, jak tým nastoupí. Co řekl před zápasem o Ligu mistrů?

Přesto vás nyní asi čeká jiný zápas. Ve hře je hodně, vítěz tohoto souboje si zajistí Ligu mistrů. Co o soupeři víte?

Koukali jsme na ně. Mají podobně výrazné individuality jako třeba Tiraspol, ale jsou výrazně lépe organizovaným týmem. Ale my půjdeme do zápasu s cílem ho co nejlépe zvládnout a přivézt si nadějný výsledek do domácí odvety.

Zjišťoval jste si něco i od bývalých spoluhráčů z Lechu Poznaň, který s Karabachem vypadl v 1. předkole Ligy mistrů?

Psal jsem si s nimi hned po zápase, ale to mě zajímaly spíš jejich pocity. O Karabachu jsem nic extra nevyzvídal. Já spíš spoléhám na informace od našeho realizačního týmu.

Zdroj: Zdeněk Soukup

A ten vás určitě upozornil, že soupeř je silný hlavně v ofenzivě. Bude klíčové, abyste otupili jeho útočné choutky?

Tyhle týmy to mají podobné, když jim dáte prostor, ony ukáží svoji kvalitu. Dopředu jsou hodně silní, musíme se na to připravit.

Vy po návratu do Plzně záříte. Je příjemné poslouchat chválu? Přesně takhle jste si angažmá představoval?

Nevím, jestli zářím. Úspěšné výsledky jsou zásluhou celého týmu. Styl, který praktikujeme, je založený na kolektivním pojetí. Není prostor vyzdvihovat individuality. Ale jsem rád, že se nám daří a já k tomu pomáhám.

Fotbalisté Viktorie se vydali vstříc další výzvě, o Ligu mistrů hrají v Baku

I když často měníte pozice v sestavě, je těžké přepínat z beka na podhrot?

Upřímně, trošku ano, protože úkoly na těch postech jsou diametrálně odlišné. Ale nehraju fotbal první rok, abych si s tím neporadil. Vždyť já takhle pendluju sestavou víceméně celou kariéru, jsem na to zvyklý.

V pražském dresu Slavie vám dvakrát Liga mistrů unikla. Věříte, že do třetice to teď s Plzní vyjde?

Musím to zaklepat. (klepe na zuby) Samozřejmě že bych si ji chtěl zahrát, je to moje velké přání.

Po lize teď musíte zase přepnout na Evropu, je to náročné?

Zápasy v evropských pohárech jsou náročné samy o sobě. Chceme-li jít dál, musíme se s tím vyrovnat.