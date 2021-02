Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Pojďme v našem rozhovoru ale hezky od začátku. Vzpomenete si na své první fotbalové krůčky a na to, co vás na tomto fenomenálním sportu tolik okouzlilo?

S fotbalem jsem začínal v osmi nebo devíti letech v Sušici. Když jsme byli malí, nebyly takové možnosti, které mají děti v dnešní době. Prakticky existoval pouze fotbal, a nebo hokej, takže když jsme chtěli něco dělat, na výběr toho příliš nebylo. Fotbal mě každopádně bavil už odmalička a baví mě stále.

Začínal jste v Sušici, teď válíte za Hrádek. Jakými dalšími kluby jste si ve své třicetileté kariéře vůbec prošel?

V Sušici jsem začínal a pak se tam také vrátil. Rád vzpomínám na to, když jsme hráli divizi. Jinak jsem nastupoval také v Německu a Rakousku. A teď už jsem třetím rokem v Hrádku u Sušice.

Jaký je rozdíl mezi německým, potažmo rakouským fotbalem a tím českým?

Rozdíl je veliký. V Německu se hraje dost tvrdě. Hráči tam jsou výborně fyzicky vybavení a dokáží běhat celých devadesát minut. Je to prostě jiné než tady u nás v Česku. I podmínky jsou zcela odlišné. V Rakousku i Německu, ať už se jedná o malý nebo velký klub, máte k dispozici úplně všechno. A o zázemí ani finanční motivaci teď vůbec nemluvím.

Co vás vedlo k tomu, že jste na konec kariéry zamířil právě do Hrádku u Sušice?

Dobře se znám s Brabčákem (Jiří Brabec), již bývalým trenérem Hrádku. Tenkrát jsme se někde setkali a já mu říkal, že až skončím v Rakousku, půjdu hrát do Hrádku. Nepatřím už mezi nejmladší hráče, navíc pracuji v Německu, takže nemám tolik času trénovat. I proto mi Hrádek přišel jako skvělá volba.

Radek Kočí v dresu Sušice.Zdroj: archiv Radka Kočího

Jaká je v Hrádku parta? Jaká tam panuje atmosféra?

Musím říct, že výborná. Je tu fajn. Ale to bylo prakticky všude, kde jsem byl…

Z několika různých stran jsem slyšel, že Hrádek hraje tvrdě, někdy až zákeřně. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Je pravda, že v týmu máme některé typy hráčů, kteří jsou na hřišti agresivnější, ale neřekl bych, že hrajeme nějak zákeřně. Tvrdě ano, ale rozhodně ne zákeřně. Tvrdá hra dnes k fotbalu patří. Někdo výsledky vybojuje fotbalovostí a technikou a někdo zase tvrdostí a bojovností. Ale jak už jsem zmínil, nemyslím si, že hrajeme nějak zákeřně.

Ve vaší první sezoně za Hrádek jste hned postoupili do I. A třídy. Pro klub to byl postup do druhé nejvyšší krajské soutěže po dlouhých dvaceti letech. Vy sám jste se na tomto velkém úspěchu klubu podílel 36 brankami. Byla to mezi muži vaše nejlepší sezona v kariéře, co se týče nastřílených gólů?

Určitě byla. Většinou jsem se pohyboval okolo patnácti až dvaceti gólů za sezonu, ale tenhle ročník byl v tomto ohledu můj rekordní. Gólů jsem ale mohl dát mnohem více. Byla tam celá řada spálených šancí i nějaká zahozená penalta. Je trošku paradox, že jsem dal tolik branek hned v první v sezoně za Hrádek. Sezonu předtím jsem se totiž v Rakousku dost trápil, nedal jsem žádný gól. A tady v Hrádku se to všechno zlomilo. Hodně mi to tam padalo a já jsem byl moc spokojený.

Radek Kočí v akci.Zdroj: archiv Radka Kočího

Střílení gólů máte v krvi, ale hrál jste někdy během kariéry i na jiném postu?

V Sušici mě zkoušeli na beku. Myslím si, že to bylo tenkrát v divizi, když mužstvo vedl Jan Staněk. Ale to nějak nedopadlo. V útoku se cítím nejlépe. Sice už nejsem nejrychlejší, ale góly střílet pořád umím (úsměv).

Kolik jste dal nejvíce gólů v rámci jednoho soutěžního utkání?

Mezi muži to bylo pět. Už je to také pár let zpátky, ale bylo to v krajském přeboru v dresu Sušice proti Příkosicím. V žácích nebo dorostu jsem během jednoho zápasu skóroval ale určitě víckrát (úsměv).

Původně byl restart amatérských soutěží naplánován na konec ledna. Kvůli špatné koronavirové situaci se ale přesunul na polovinu února a teď až na březen. Myslíte si, že se letošní sezona dohraje kompletní?

Věřím tomu, že se stihne dohrát alespoň podzimní část, což je nutnost pro to, aby týmy z jednotlivých soutěží postupovaly a sestupovaly. Každopádně i tohle mi přijde jako hodně nefér možnost vůči týmům, kterých se to bude týkat. Pokud budu mluvit za Hrádek, my můžeme být relativně v klidu. Jsme ve středu tabulky a postupové ambice nemáme. Zároveň se ale nechceme plácat vespodu tabulky.

Radek Kočí v akci.Zdroj: archiv Radka Kočího

Pokud se fotbalová sezona po pauze znovu rozjede, je jisté, že bude bez diváků…

To je na tom nejvíc smutné. My nejsme profesionálové a fotbal hrajeme pro radost, pro žízeň a pro lidi. A když fanoušci nesmí na stadion nebo za klandr, nikoho z nás to tolik nebaví. Snad se tedy vše brzy vrátí do starých kolejí a fotbalem se budou zase bavit všichni…

Chybí vám fotbal nebo si teď po tolika letech užíváte zaslouženého odpočinku?

Já to teď beru i trošku jinak. Koupili jsme chalupu, doma máme desetiměsíční miminko, takže se mám čemu věnovat. Ale je fakt, že mi fotbal chybí. Chybí mi zápasy, emoce, kamarádi, nebo posezení u pivka po vyhraném i prohraném zápase.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…Radek Kočí kromě fotbalu zvládal v produktivním věku na jedničku také sálovou kopanou? S ní přitom začínal až ve 27 letech. Ve své premiérové sezoně za Klatovy nastřílel dvaadvacet gólů a stal se nejlepším střelcem ligy. K tomu se mohl pyšnit i titulem Talent ročníku.

Radek Kočí v akci.Zdroj: archiv Radka KočíhoPřed devíti lety navíc mohl startovat na světovém šampionátu v Kolumbii. Dostal pozvánku na soustředění v Jilemnici a těšil se na dlouhý let do jižní části amerického kontinentu. Trenér měl zájem, jeho účast byla jistota.

Jenže sen mu zhatila chřipka. „Chtěl jsem to celé překousnout, ale nešlo to. Nemohl jsem běhat, jakkoliv se zapojit do tréninku,“ mrzelo ho tenkrát. Mimochodem, česká reprezentace nakonec v Kolumbii obsadila solidní šestou příčku.