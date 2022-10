Slovenského brankáře Tvrdoně čeká v Mnichově pořádný křest ohněm

Zaujal vás některý z jejích hráčů?

Jsou týmem, který umí hrát na dlouhé míče. Mosquera má velice dobré fyzické parametry, dokáže rozdělovat míče, přihrávat. Musíme být dobře připraveni.

Vám budou chybět útočník Thomas Müller a záložník Joshua Kimmich kvůli nákaze koronavirem a domácí izolaci, jak to s nimi vypadá?

Nemají žádné symptomy, velice rádi by trénovali. V pátek mají testy, mohli by nastoupit proti Dortmundu. Když se to nebude komplikovat, v dalším zápase budou v týmu.

Budete rotovat sestavou i kvůli náročnému programu, protože vás o víkendu čeká důležitý zápas v bundeslize s Dortmundem?

Samozřejmě proti Plzni budeme muset trochu protočit sestavu kvůli absencím Thomase a Joshuy, ale máme více možností. Můžou dostat šanci, kteří toho zatím tolik neodehráli.

