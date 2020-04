Dvanáct z nich se zúčastní speciálního turnaje ve videohře FIFA 20 – a vítěz určí, kam poputuje 100 tisíc korun, které na boj proti koronaviru věnuje Ligová fotbalová asociace (LFA). „Na turnaj se těším, myslím, že to je zajímavé zpestření pauzy, a věřím, že to hlavně pobaví naše fanoušky, kterým nyní nemůžeme dělat radost našimi zápasy,“ uvedl pro klubový web Jan Kopic, který bude zastupovat plzeňskou Viktorii.

Do Datart e:LIGA Challenge vstoupí ve středu, kdy jej čekají zápasy v základní skupině C, v níž se střetne s Vítem Benešem z Olomouce a příbramským Dominikem Křížem. Dva nejlepší z každé ze čtyř skupin postoupí do play-off. „Jsem trochu v očekávání, nevím, jak na tom budou ostatní kluci. Třeba Beny je dobrej, pamatuji si ho ještě ze vzájemného působení v Jablonci. Ale budu se snažit,“ slíbil plzeňský záložník. Premiérový šampion Datart e:LIGA Challenge bude znám v sobotu 18. dubna.