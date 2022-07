I když měl čtvrt hodiny před koncem blízko k premiérovému gólu v plzeňském dresu střídající Dědič. Slovenský forvard zavíral prostor na zadní tyči a jen pár centimetrů mu chybělo, aby se dostal do zakončení.

Stejný hráč pak na míč nedosáhl ani po centru Cadua. Další gólovku Viktorie měl Pilař, ale turecký gólman jeho střelu z voleje vytáhl a tak se hrálo bez branek.

„Byl to těžký zápas před zajímavou kulisou na to, že to byl přátelák,“ vyzdvihl plzeňský asistent Pavel Horváth atmosféru. „Besiktas má vysoké ambice, takže pro nás to bylo cenné porovnání a obstáli jsme. Bylo vidět, že jsme se poučili z předchozího zápasu se Sint-Truidenem (1:3),“ pochvaloval si Horváth především čisté konto.

„Každá nula vzadu je dobrá, zvlášť pro nás vzadu. Měli tam jednu situaci v první půli, jinak jsme je do ničeho nepustili,“ doplnil ho obránce Milan Havel.„Ale měli jsme ten zápas vyhrát, měli jsme dvě veliké šance, které jsme neproměnili,“ mrzelo asistenta trenéra Michala Bílka.

„Myslím, že generálka s hodně kvalitním soupeřem se vyvedla. Přišlo hodně lidí, bylo to vyhecované, téměř to splňovalo kvality soutěžního zápasu,“ potěšilo Milana Havla,

Viktoriáni nastoupili do zápasu bez zraněného kapitána Hejdy, který se zranil na nedělním tréninku. Ale podle klubového mluvčího Václava Hanzlíka se nejedná o nic vážného. „Po dohodě s lékaři generálku vynechá, ale po ní by se měl zapojit zpátky do přípravy,“ vzkázal Hanzlík z rakouského Westendorfu.

Staronový trumf Plzně. Sýkora: Je to závazek, ale koukám jen lehce před sebe

Ale aby toho nebylo málo, kvůli zranění musel v zápase s Besiktasem po hodině hry střídat záložník Sýkora. I s ním určitě trenéři počítali do základní sestavy.

Viktoriáni se vraceli ihned po utkání s Besiktasem domů a dostali dva dny volna, do přípravy se opět vrátí v pátek.

Viktoria Plzeň - Besiktas Istanbul JK 0:0

Viktoria: Staněk – Řezník, Pernica, Čihák (60. Kaša), Havel – Bucha, Kalvach – Kopic (71. Cadu), Sýkora (60. Trusa), Mosquera(71. Pilař) – Chorý (71. Dědič).

Besiktas: Destanoğlu – Uysal, Welinton, Montero, Rosier – Uçan, Gedson – Meras, Delibas, Cenk – Boyd