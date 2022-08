Koloveč slaví 90 let fotbalu, na pouť přijedou hrát hvězdy

Kamil Kacerovský Šéfredaktor pro západní a jižní Čechy Napište mi

Řepka, Fenin, Fořt, Rada, Došek, Ježek. Co jméno, to fotbalový pojem. Bývalí reprezentanti se už v pátek zúčastní v Kolovči fotbalové exhibice, která bude hlavním lákadlem zdejších víkendových pouťových oslav. Klub Slavoj Koloveč zápasem navíc oslaví výročí 90 let od svého založení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Martin Fenin (v modrém) během zápasu oslav 70 let Jisky Velké Březno. | Foto: Rudolf Hoffmann