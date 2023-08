V předkole na konci července skolili konkurenční Tachov, s nímž sice brzy prohrávali, ale dokázali skóre otočit a slavili postup do další fáze. A díky tomu teď fotbalisty SK Klatovy 1898 čeká velký fotbalový svátek. Svěřenci mladého trenéra Matěje Spěváčka už ve středu v rámci 1. kola MOL Cupu přivítají na domácím hřišti Táborsko, aktuálního lídra druhé ligy. Úvodní výkop je na Rozvoji naplánován na osmnáctou hodinu.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 vyzvou druholigové Táborsko. | Foto: Jindřich Schovanec

„Přijede atraktivní soupeř, který do nové sezony druhé ligy vstoupil naprosto famózně," poukázal klatovský trenér Matěj Spěváček na fakt, že Jihočeši vedou F:NL se stoprocentní bilancí, když dokázali zvítězit ve všech čtyřech dosavadních duelech. „Ten začátek soutěže je pro ně velmi dobrý a cenný, určitě na to budou chtít navázat i v poháru u nás," uvědomuje si trenér.

Přestože jeho tým může ve středu večer jedině překvapit, předem flintu do žita nehází. „Pro nás je to velké plus, i pro kluky, kteří tyhle zápasy ještě nezažili. Půjdeme na hřiště s respektem, ale zároveň budeme chtít odevzdat maximum a s Táborskem si to rozdat," slibuje fanouškům trenér Matěj Spěváček.

„Každý chce postoupit co nejdál, i když víme, kdo před námi stojí. Na zápas se zkrátka budeme chtít připravit tak, abychom z placu docházeli s hlavou nahoře, nikoliv dole," dodal devětadvacetiletý kormidelník týmu SK Klatovy 1898.

Utkání, které ve městě pod Černou věží začíná ve středu v 18 hodin, řídí jako hlavní rozhodčí Josef Krejsa. Na čarách mu budou asistovat Martin Leška s Milanem Vyhnanovským. Delegátem Fotbalové asociace ČR je Luděk Lhoták. Mimochodem: V dresu Táborska se velmi pravděpodobně představí také záložník Alexandr Sojka, syn předsedy SK Klatovy 1898 Jindřicha Sojky. Kromě pohárové bitvy tak půjde o nesmírně pikantní rodinný souboj.

