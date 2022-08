Přestože se srdnatě bojujícím domácím výběrem Klatovští dvakrát prohrávali, ze hřiště odcházeli spokojenější. Díky výhře 5:2 po prodloužení se na novou sezonu naladili vítězně a v prvním kole MOL Cupu se mohou těšit na bitvu s druholigovou Příbramí. Tento zápas by se měl odehrát ve středu 17. srpna.

Z archivu: Fotbalisté SK Klatovy 1898 (červení) porazili Kralovice (I. A třída) 5:2, ale až v prodloužení, ve kterém měli více sil než domácí borci.Zdroj: Jindřich Schovanec

V Kralovicích ale třetí tým uplynulého ročníku divizní skupiny A nezačal ideálně. Už ve 23. minutě prohrával 0:1, když se krásnou ránou z dálky trefil domácí Lavička. Do kabin se odcházelo za stavu 1:0, a to i přesto, že Klatovy dostaly výhodu penalty. Pokutový kop ovšem neproměnily.

Pět minut po obrátce sice vyrovnal Vacek, ale záhy vrátil domácímu celku vedení Kulhánek. Bláznivý úvod druhého dějství pokračoval i nadále a v 56. minutě bylo na Plzeňsku znovu srovnáno. Opět se trefil Adam Vacek.

Dvacetiletý fotbalista se prosadil i potřetí, ale to až v desáté minutě prvního prodloužení, kdy Klatovy poslal poprvé do vedení. Na jeho trefu pak navázal dvojnásobně univerzál Michal Lukeš a hosté nakonec zvítězili 5:2. Kralovice se ovšem rozhodně nemají za co stydět, proti favoritovi před fantastickou kulisou (320 diváky) předvedly více než skvělý výkon.

„Klasický pohárový zápas. Domácí dali z první střely na bránu gól, nadechli se, začali žrát trávu. Do toho je dopředu hnali skvělí fanoušci. My jsme zápas nakonec vyhráli díky lepší kondici v prodloužení. Postup je samozřejmě fajn, ale s výkonem spokojený vůbec nejsem. Teď nám to prostě moc nejde,“ ulevil si po zápase hlavní trenér klatovského týmu Michal Hoffmann.

TJ Sokol Kralovice - SK Klatovy 1898 2:5 po prodloužení

Poločas: 1:0. Branky: 23. Lavička, 51. Kulhánek – 50., 56. a 100. Vacek, 104. a 116. Lukeš. Rozhodčí: Langmajer – Duda, Kastl. ŽK: 6:2 (45. Berbr, 66. D. Sládek, 74. Kříž, 90+1. Vlk, 115. Lavička, 115. Koča – 23. Šoul, 38. Brabec). Diváci: 320. TJ Sokol Kralovice: Bodurka – Vlk, L. Sládek, Kůsa, Kříž (115. Koča), Berbr, D. Sládek (68. Vrána), Lavička, Řenč, Hurt (58. Běláč), Kulhánek (79. Pánek). Trenér: Oldřich Šubrt. SK Klatovy 1898: Valeš – Janda, Ferko, Lukeš, Krejčiřík, Marek (79. Aizner), Mészáros, Presl (33. Prančl), Šoul, Vacek (116. Pretzelmayer), Brabec. Trenér: Michal Hoffmann.

