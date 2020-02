Nabitý program zápasů zimní přípravy zavedl fotbalisty divizních Klatov do Stříbra, kde se utkali s domácím Baníkem, druhým týmem podzimní části krajské elity. „Čeká nás kvalitní protivník, který nás určitě prověří,“ říkal před zápasem klatovský trenér Michal Hoffmann.

Jenže to se nakonec ani nestalo. Klatovy totiž svého soupeře přehrály hladce 6:1. „Kluci odehráli výborné utkání. Plnili pokyny, které jsme si v kabině řekli. Sám jsem byl překvapený, jak dobře to zvládli. Rychle jsme kombinovali i napadali. Podali jsme velmi dobrý výkon a výsledek mluví sám za sebe,“ byl spokojený hlavní trenér klatovského týmu.

Další přípravný duel odehrají borci ze Šumavy v sobotu od 12.00 hodin proti Přešticím. Místem konání je umělá tráva v Plzni na Doubravce. „Čeká nás lídr divize, který se netají ambicemi postoupit o patro výš. Do Přeštic nakonec přestoupil brankář Rojík, který u nás několik let působil. Díky tomu to bude trošku prestižnější utkání, kluci budou určitě více motivovaní. Doufám, že k zápasu přistoupíme zodpovědně. Pořád je to však jen příprava. Chceme si zkusit ještě některé další varianty. Šanci určitě dostanou i někteří dorostenci, kteří s námi trénují. Jedno je ale jisté, bude to kvalitní příprava,“ má jasno trenér Klatov Michal Hoffmann.

Baník Stříbro - SK Klatovy 1898 1:6 (0:3, branky Klatov: Diviš 2, Lukeš 2, Janda, Dolanský).