Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 mají za sebou další ze série několika zápasů v zimní přípravě na jarní část sezony. Svěřenci trenéra Matěje Spěváčka vyzvali podruhé za sebou tým z krajského přeboru. Po Lhotě, kterou minule zdolali těsně 4:3, přivítali na domácím hřišti Sokol Radnice. A také tentokrát potvrdili roli favorita, ale zatímco proti Lhotě se pořádně natrápili, soupeře z Rokycanska přejeli a zvítězili vysoko 7:1.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v modrých dresech) zopakovali proti Radnicím výsledek z letní přípravy a zvítězili vysoko 7:1. | Foto: Jindřich Schovanec

„Výsledek je pro nás samozřejmě pozitivní, i když jsme znovu nastoupili proti soupeři z krajského přeboru. Bylo to úplně jiné utkání, než minule proti Lhotě, která nás vysoko napadala a chtěla hrát fotbal. Radničtí praktikovali hru z hlubokého bloku a zejména v prvním poločase bylo těžké se do nich dostat," říkal po zápase trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček. I proto možná první poločas skončil jen těsným vedením Klatov 2:1.

Ve druhém dějství se domácí fotbalisté zvedli, zapnuli motory na vyšší rychlostní stupeň a soupeři, který patří mezi to lepší mezi krajskou smetánkou, nasypali dalších pět gólů. „Tím, že soupeř hrál hodně z bloku a byl zalezlý, tak utkání nemělo tempo, jaké bychom si představovali. Což je škoda, protože my bychom potřebovali, aby do nás soupeře tlačili," přemýšlel nahlas Spěváček. „Ale určitý přínos pro nás zápas měl. Bylo to rozhodně lepší, než někde běhat, nebo trénovat. Samotné utkání je vždycky přínosem," řekl kouč.

Radost mu udělali zejména dva mladí kluci z dorostu - Adam Vyčichl vstřelil hattrick, jeho spoluhráč Jan Kortán dal dva góly. „Mám z nich radost," prohlásil Matěj Spěváček. „Ale nechci je teď příliš chválit, protože ve hře mají stále celou řadu nedostatků, které ale, když budou poslouchat nás trenéry, ale i starší zkušenější hráči, mohou v budoucnu eliminovat," myslí si trenér.

„Jsou ale na dobré cestě," dodal devětadvacetiletý lodivod Klatov. Jeho tým, který bude na jaře bojovat o záchranu divizní příslušnosti, tak uspěl už ve třetím utkání přípravy. Po Kolovči a Lhotě porazil také Radnice. Nejbližší zápas Klatovy sehrají 24. února doma proti Košutce (krajský přebor), generálku na první jarní kolo obstará o týden později konfrontace s Holýšovem (opět KPM).

Zimní příprava SK Klatovy 1898: FK Robstav - SK Klatovy 1898 4:1, SK Klatovy 1898 - TJ Slavoj Koloveč 10:4, SK Klatovy 1898 - TJ Sokol Lhota 4:3, SK Klatovy 1898 - TJ Sokol Radnice 7:1, 24. února 12.00: SK Klatovy 1898 - TJ Košutka Plzeň (UMT Klatovy), 2. března 12.00: SK Klatovy 1898 - TJ Holýšov (UMT).

