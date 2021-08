Mýto na úvod letošní sezony doma porazilo silné Katovice 3:1. A to i přesto, že po první půli na jihočeského soupeře ztrácelo jeden gól. „Doufám, že navážeme na utkání s Katovicemi. Především na výkon z druhého poločasu, ve kterém jsme byli velmi aktivní, hráli na co nejmenší počet doteků a vstřelili tři branky,“ přeje si mýtský šéf lavičky.

Mýto na úvod sezony porazilo Katovice. Jak si povede v Klatovech?Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Od sobotní konfrontace očekává kvalitní, ale i velice bojovnou podívanou. „Klatovy hrály před týdnem proti Českým Budějovicím bojovně a obětavě. Soupeř disponuje mladým kádrem a má nebezpečné protiútoky, pro které má typologicky vhodné hráče. Velký pozor si musíme dát na Michala Lukeše, který Budějovicím vstřelil dva góly,“ upozornil na klatovského zabijáka trenér Luboš Vašica, jehož družina pojede v sobotu do města pod Černou věží téměř kompletní.

„Chybět nám ale bohužel bude stoper Růžička, který si v zápase proti Katovicím přivodil svalové zranění. Je to pro nás velká komplikace, ale pokusíme se jej vhodně nahradit,“ dodává lodivod.

Pořádně nažhaveny půjdou do sobotního mače také domácí Klatovy, které na úvod divizní sezony porazily silné béčko Českých Budějovic 2:1.

„Proti Mýtu to bude úplně jiné utkání než proti Českým Budějovicím. Myslím si, že Mýto nebude tolik na balonu, a my budeme hrát víc fotbal,“ predikuje klatovský trenér Michal Hoffmann.

Doubravka vyzve plzeňský Petřín

Ve stejný čas vypukne v Plzni na Doubravce další pikantní souboj mezi domácím Sencem a plzeňským Petřínem. Hosté ze Slovan mají svému nejbližšímu soupeři co vracet. V červnu s ním totiž v rámci Memoriálu Matěje Strejčka padli 0:2. „Tentokrát to ale bude úplně jiný zápas,“ tvrdí kouč Doubravky Zbyněk Kočí. „Doufám, že přijde hodně lidí, kluci na hřišti nechají maximum a tři body zůstanou doma,“ přeje si trenér.

Naposledy fotbalisté Doubravky výběr Petřína porazili 2:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zálusk na plný bodový jackpot však mají i na Petříně. „Určitě chceme soupeři vrátit poslední prohru. Musíme si ale pohlídat Lukáše Roubala, na kterém stojí hra Senca. Obzvlášť když má den,“ přemýšlí nahlas Radek Vodrážka, trenér SK Petřín Plzeň, jenž tvrdí, že půjde o gólově bohaté utkání. „Chceme dát více gólů než domácí. Pokud dáme alespoň čtyři, vyhrajeme,“ vtipkuje a dodává: „Ale hlavně ať se přijde podívat hodně lidí."

Kam za fotbalem

FORTUNA ČFL A – sobota 10.15: Písek – Jiskra Domažlice, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Hostouň. FORTUNA divize A – sobota 14.30: Přeštice – Rokycany, 17.00: SENCO Doubravka – Petřín Plzeň, Klatovy – Slavoj Mýto. Krajský přebor – sobota 14.00: Lhota – Bolevec, 16.00: Staňkov – Vejprnice, 18.00: Tlumačov – Rapid Plzeň, Nýrsko – Nepomuk, Černice – Zruč, Horní Bříza – Holýšov, neděle 17.00: Jiskra Domažlice B – Chotíkov, Radnice – Stříbro.

I. A třída – pátek 18.00: Kaznějov – Kralovice, sobota 10.00: Košutka – Luby, 10.30: Žihle – Mochtín, 18.00: Žákava – Tachov, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Rokycany B, 17.00: Sušice – Svatobor Hrádek, 18.00: Křimice – Svéradice, Mýto B – Petřín Plzeň B. I. B třída, skupina A – sobota 18.00: Kdyně – Postřekov, Chodský Újezd – Horšovský Týn (hř. Horní Jadruž), Dlouhý Újezd – Nečtiny, Meclov – Planá, Úněšov – Krchleby, neděle 18.00: Mrákov – Klenčí, Chodov – Chodová Planá.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Vrhaveč, 17.00: Pačejov – Blovice, 18.00: Měcholupy – Klatovy B, Kasejovice – Chanovice, Chotěšov – Chlumčany, neděle 14.00: Bolešiny – Přeštice B, 18.00: Horažďovice – Dobřany. I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Vejprnice B – Raková, 14.00: Zbiroh – Dýšina, Kozolupy – Malesice, 18.00: Volduchy – Chrást, Město Touškov – Všeruby, Smíchov Plzeň – Příkosice, neděle 14.00: Slovan Plzeň – Plasy. I. celostátní liga dorostu do 19 let – sobota 11.00: Viktoria Plzeň U19 – Hradec Králové U19 (hř. Luční). I. celostátní liga dorostu do 17 let – sobota 13.15: Viktoria Plzeň U17 – Hradec Králové U17 (hř. Luční).