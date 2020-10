„Sobotní utkání s Petřínem je z důvodu bezpečnosti hráčů zrušené. Stejně tak se neodehraje ani duel našeho rezervního týmu v Chanovicích. A ani dalších čtrnáct dní nevypadá situace příznivě. Vzhledem k vládním opatřením je soutěž od pondělí pozastavena minimálně na dva týdny. Zanechte nám vaši přízeň, o stavu vás budeme informovat,“ sdělil klub informaci svým fanouškům.

Podle informací Deníku je v týmu jeden hráč nakažený nemocí covid-19. Odložení zápasu je tak jedinou rozumnou volbou. Zdraví je vždy na prvním místě.

Dočasný konec sportu v Čechách

Žijeme zkrátka ve smutné době. Pandemie koronaviru v Česku sílí a vláda v čele s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou přikročila k razantním opatřením. „Registrované sportovní soutěže se počínaje pondělním dnem a vyhlášením nouzového stavu budou konat bez diváků,“ prohlásil Prymula, mimo jiné český epidemiolog a politik, který se věnuje zejména problematice imunizace a vakcín, na konci minulého týdne.

Už ve středu sehráli bez hlasité podpory v hledišti své dohrávky fotbalisté Rapidu s Nepomukem, Lhota s Černicemi a Kralovice s plzeňskou Košutkou. Teď přišla pro fotbal, ale i sport jako takový další tvrdá rána. Na čtvrtečním jednání vlády ČR se rozhodlo, že od následujícího týdne se minimálně na 14 dní ruší všechny sportovní akce. Malou náplastí pro fotbalisty tak může být alespoň to, že tento víkend se ještě hrát bude. Byť bez diváků…

A právě v sobotu měly Klatovy v divizním derby vyzvat plzeňský Petřín. Zápasu nemělo chybět nic. Tedy až na plné tribuny…

„Není to moc příjemné. My jako hráči se před každým domácím zápasem těšíme, že před svými fanoušky předvedeme skvělý výkon a budeme brát tři body, ale bohužel…,“ hlesl klatovský fotbalista Adam Aizner, jenž se ještě ve středu odpoledne strachoval, aby sport „ti nahoře“ nezrušili úplně.

Sám si je vědom, že koronavirus v Čechách není pod kontrolou. „Dle mého názoru hrozba toho, že stát zakáže všechny sportovní akce, visí ve vzduchu. Každopádně z celého srdce si přeji, aby fotbal a celkově všechny sporty dál běžely,“ doufal útočník.

Marně. Sobotní souboj s Petřínem měl být pro Klatovy minimálně na čtrnáct dní tím posledním. Z důvodu čtvrtečního zrušení ale ani to ne.

Přitom Adam Aizner v posledních týdnech disponuje velice solidní střeleckou formou. Před týdnem totiž dvěma góly přispěl k výhře svého týmu 4:1 na půdě Hořovic a předtím se prosadil také v souboji proti Soběslavi (Klatovy vyhrály 2:1).

„Moje góly jsou ale také zásluhou mých spoluhráčů a všech okolo týmu. Jsem moc rád, že teď dostávám šanci a mohu ji trenérovi takhle splácet. Udělám vše pro to, abych i nadále týmu střelecky pomáhal,“ přeje si kanonýr SK Klatovy 1898.

Proti Petřínu ještě ve středu večer očekával těžkou šichtu, i když si to sám přiznat nechtěl - nic víc než tři body by Aizner nebral. „Očekávám tři body a posun v tabulce. Věřím, že to zvládneme, všichni půjdeme do zápasu odhodlaní,“ řekl sebejistě klatovský snajpr, jehož týmu by hrála do karet také bilance vzájemných zápasů (soutěžních bojů o mistrovské body) za posledních pět let.

Klatovy se totiž z vítězství radovaly hned třikrát, jednou duel skončil remízou a jedinkrát uspěl Petřín. Poslední dvě bitvy na klatovském hřišti navíc vyhrálo družstvo z Pošumaví. Naposledy vloni 28. září 2:1.

Jenže teď je všechno jinak. Sobotní utkání bylo odloženo a je ve hvězdách, kdy (a jestli) se vůbec uskuteční. Mimochodem, z víkendového programu nadokresních soutěží se neodehraje ani utkání mezi Nýrskem a Horní Břízou v krajském přeboru či duel céčkové skupiny I. B třídy mezi Plasy a Volduchy.